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民調顯示賀錦麗略領先川普 報告示警美分歧對立

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗以51%的全國支持度領先川普的45%。美聯社
最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗以51%的全國支持度領先川普的45%。美聯社

躲過第二次暗殺的共和黨總統候選人川普，17日迎來些微落後的最新民調；調查顯示，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）以51%的全國支持度領先川普的45%；另一項選舉預測顯示，賀錦麗選舉勝率為61%。

多數民調顯示兩政黨支持者對個別政黨的總統候選人都很忠誠，卻不等於願意全盤接受選舉結果，今日美國報（USA TODAY）引述國際組織世界正義工程（World Justice Project）的研究報導，46%的共和黨人和27%的民主黨人分別指出，若不是自家候選人獲勝，則不接受選舉結果。

此外，調查發現，14%的共和黨人和11%的民主黨人稱，若選舉不如預期將「採取行動」，不過調查並為進一步詢問這些受訪者會採取什麼行動。

世界正義工程執行理事安德森（Elizabeth Andersen）表示，結果令人有點震驚，若自家候選人沒贏，有三分之一的美國人不願接受總統選舉結果；其中，共和黨人對選舉過程的信任度很低。

川普與賀錦麗上周辯論後，幾家民調均指向賀錦麗表現優於川普，兩人近日的行程規畫顯示持續在激戰州短兵相接，賀錦麗17日在賓州參加活動，未來幾天將前往華盛頓州、密西根州和威斯康辛州造勢；川普17日在密西根州舉辦活動，接著前往紐約州、華盛頓州和北卡羅萊納州。

民調公司晨間諮詢（Morning Consult）在總統辯論後針對全國超過1萬名受訪者執行的調查，顯示賀錦麗支持率為51%，川普為45%；其中，中立選民有47%表態支持賀錦麗，41%稱要票投川普。

調查報告指出，賀錦麗在民主黨、2020年票投拜登的選民、自由派、女性、18歲至34歲族群和千禧世代表現不俗。

選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）長期追蹤發現，自2021年7月以來，賀錦麗的整體好感度首度超過反感度；政治新聞網站Axios報導，這通常出現在退休政客身上，而非現任副總統。

Axios報導提到，在現任總統拜登宣布放棄連任的前一周，賀錦麗的負面分數有17，是近代支持度最糟的副總統之一，如今距離大選不到50天，賀錦麗扭轉形象。

此外，五三八選舉預測顯示，在100場選舉模型中，賀錦麗勝率有61%，川普有39%；經濟學人的民調平均顯示，賀錦麗的全國支持度領先川普4.4個百分點，為迄今最大差距。

此外，有線電視新聞網（CNN）報導，在過去兩次總統選舉，川普都領先民主黨對手約1成的愛荷華州，當前民調卻是川普僅些微領先，與賀錦麗在誤差範圍內，雙方打成平手的膠著狀態；雖然愛荷華州對11月大選不具代表性，但對川普來說，絕對是警訊。

即便民調顯示賀錦麗略占上風，都不足以證明她已將勝果納入囊中，選舉發展依舊聚焦在賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、內華達州、喬治亞州和北卡羅萊納州等激戰州身上。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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