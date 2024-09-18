川普扯移民吃貓狗論 賀錦麗批：不值得人民託付

美國共和黨總統候選人川普日前指控海地移民吃寵物後，他指稱的俄亥俄州春田市傳出炸彈威脅。民主黨總統候選人賀錦麗今天說，看到整個社區陷入恐慌，她感到心碎，也批評川普不值得人民託付。

賀錦麗（Kamala Harris）今天接受美國「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）3名記者的訪問。對於俄亥俄州近日動盪的情勢，她指責川普使用「仇恨言論」分裂美國社會，讓民眾相互對立。

川普（Donald Trump）在11日總統大選辯論時指出，根據電視報導，俄亥俄州春田市（Springfield）有來自海地的移民偷竊鄰居的貓狗，並吃掉牠們。近日該市傳出多起炸彈威脅，導致有行政機關、小學疏散、也有大學改採遠距上課。

被問到對此事的看法，賀錦麗說，看到社區民眾、小學生近日的遭遇，她感到心碎，非常遺憾。她過去在加州擔任檢察官時，就深深體會不可輕言妄語的重要性，「當你有這麼大的發言權時，隨之而來的是一份深重的責任」。

賀錦麗說，川普一再使用這類充滿仇恨的老技倆。她提到川普在「中央公園5人事件」（The Central ParkFive case）的角色；他錯誤質疑前總統歐巴馬（BarackObama）的非美國出生，沒資格選總統；及拒絕租屋給黑人等例子。

「中央公園5人事件」指的是5名非裔及拉丁裔青少年1989年在警方逼供下，承認參與一起發生在紐約中央公園的強暴案。5人坐冤獄長達5至13年，2002年才獲平反。川普在事發後以媒體廣告，呼籲處以死刑，至今依然堅持他的立場。

「這類談話令人感到疲累，對國家也是有傷害的，」賀錦麗說。「我們必須說，這樣的人，我們無法信任他能擔任美國總統的職位。」

此外，川普15日在佛羅里達州西棕櫚灘（West PalmBeach）的一處高爾夫球場打球時，遭遇未遂暗殺，是他繼7月13日在賓州造勢遇槍擊，右耳受到輕傷後，再度成為被暗殺的對象。賀錦麗說，她今天早上與川普通話，問候他的狀況。

她說：「我告訴他，就像我也公開說過的話，我們的國家不容許政治暴力。我參選有很多原因，包括捍衛民主，在民主中，政治暴力毫無立足之地」。

美國福斯新聞（Fox News）昨天播出川普的訪談，川普將15日的事件怪罪總統拜登（Joe Biden）與賀錦麗，說他們的言詞讓他成為被槍擊的對象。

拜登與賀錦麗多次形容川普是美國民主的威脅，主因川普不接受2020年連任失敗的結果，隔年1月6日國會認證開票結果時，川普對支持者演說，要他們到國會阻止被偷走的選舉，群眾發生暴動，川普被控4項聯邦重罪。