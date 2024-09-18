川普將推加密幣平台計畫
美國前總統川普和兒子小唐納宣布將推出一項加密貨幣平台的計畫，使各界再度關注這項過往爭議不斷的數位資產。
小唐納16日在社群媒體X Spaces聊天空間串流直播時，宣布「世界自由金融」（World Liberty Financial）計畫，將成為數位資產去中心化金融的一環，並將搭配金融安全之助，還能自由交易。
川普也在直播時討論到他的加密貨幣計畫，以及他要讓美國成為數位資產重鎮的目標，「如果我們不做，中國將會做」，「中國無論如何都會做，但如果我們不做，我們就不會成為最大的，我們將成為最大、最棒的」。
川普的兒子小唐諾和艾瑞克，近幾周已開始在X和Telegram推廣「世界自由金融」計畫。
不過，在這場兩個多小時的活動中，川普父子並未談到太多計畫的細節或可能上線的時間，只說可能發行一種數位代幣「WLFI」，在企業治理扮演一角，美國公民可能必須是經過認證的合格投資人，才能購買。這場對話也觸及廣泛議題，例如穩定幣、代幣化、取得信用的管道以及數位支付。
彭博資訊引述世界自由金融計畫的一份白皮書指出，川普是這項計畫的「加密幣倡議長」，艾瑞克和小唐諾為「Web3大使」，18歲的拜倫‧川普則是「去中心化願景長」，文件的免責聲明指出，世界自由金融計畫並非川普家族「擁有、營運或銷售」，但他們可能支薪。
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