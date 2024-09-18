川普兩度遇暗殺 范斯歸咎左派

美國共和黨總統候選人川普兩個月來面臨兩次暗殺未遂，支持川普的億萬富翁馬斯克在自家社群平台Ｘ發文質疑為何現任正副總統拜登與賀錦麗都不會面臨威脅惹議；共和黨副總統候選人范斯十六日晚間在喬治亞州又說，過去這幾個月來，川普兩次遇險卻沒人嘗試殺害賀錦麗，就很能夠說明，是左派需要淡化尖銳言論，停止胡說八道。

川普七月在賓州造勢時遇槍擊導致右耳受傷，所幸未傷及要害；他十五日下午在佛州自家高球場打球，槍手在球場圍籬處持步槍準備瞄準場內的川普，被秘勤局人員發現，開槍嚇阻並掩護川普離開，槍手並未開火，駕車逃離隨即被捕。

川普在Ｘ線上活動說，跟前一次比起來，至少這次無人傷亡，他幾次稱讚秘勤局反應迅速，並稱自己在賓州驚險躲過子彈，可能是上帝要他當總統拯救美國。

范斯是少數幾位在事發生後與川普通話的人士，他十六日在亞特蘭大一場保守派團體募款餐會演說，轉述兩人昨晚通話內容。

范斯說，他在俄亥俄州辛辛那提家中與孩子們待在一起時，接到川普的電話，川普說，「你不會相信的，他們又想來一次」。

范斯忙著問川普是否安好，川普說，他都好，只是差一點就可以打出標準桿一桿成績，狀況緊急，特勤人員不讓他打完這一洞。范斯形容川普再次面臨槍擊威脅仍雲淡風輕，「這就是你們想選的總統對吧」。

范斯說，他沒有川普這麼放鬆，他認為應該藉此呼籲降低各種煽動且荒謬的政治言論；意見相左也可以辯論，但不應告訴美國人民某某人是法西斯主義者，若某人當選就代表美國民主末日。

范斯表示，保守派和自由派最大差異在於，過去幾個月來已有兩個人試圖暗殺川普，沒有人試圖殺害賀錦麗；他說，這顯示左派需要淡化尖銳言論，停止胡說八道，否則有人會因此受害，這會摧毀美國。

馬斯克在Ｘ發文提到川普的暗殺事件，並寫道「沒人嘗試要暗殺拜登／賀錦麗」，文末配上一個思索的表情符號；馬斯克的爭議貼文在引發討論後刪除，他稱自己在開玩笑。

白宮副發言人貝茲表示，美國不容政治暴力與任何形式的暴力，暴力只能被譴責，絕不可以被鼓勵或拿來開玩笑，相關說法不負責任。