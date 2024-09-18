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行刺川普槍手 球場埋伏12小時

聯合報／ 編譯陳韻涵盧思綸／綜合報導
勞斯（中）埋伏川普打球的球場外12小時，甚至架設攝影機準備錄下行刺過程。圖為佛州警方釋出的逮捕照片。（美聯社）
勞斯（中）埋伏川普打球的球場外12小時，甚至架設攝影機準備錄下行刺過程。圖為佛州警方釋出的逮捕照片。（美聯社）

美國共和黨總統候選人川普十五日在佛州自家高爾夫球場險遭暗殺，五十八歲槍手勞斯還沒動手就被特勤局幹員發現，開槍將他嚇跑隨後被捕，十六日被控二項與槍械有關罪名。根據法庭文件，他帶著糧食和步槍在球場外紮營埋伏近十二個小時。

美聯社報導，勞斯手機紀錄顯示，他從十五日凌晨一時五十九分到下午一時卅一分，一直待在川普高爾夫俱樂部外圍樹叢。官員表示，勞斯最終未開槍，川普也沒出現在他的視線範圍；特勤探員發現勞斯的槍管後朝他開了六槍，他棄槍駕車逃逸後在鄰郡落網。

五十八歲的勞斯初步被控兩項罪名，分別是已遭定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有抹除序號的槍枝。若被定罪，他面臨最高廿年監禁和五十萬美元罰款。

川普的高球活動並不在表定公開日程中，目前尚不清楚勞斯如何知道川普會去打球。

華爾街日報報導，勞斯在家鄉北卡州前科累累，俄烏戰爭讓他獲得使命感，自稱願為烏克蘭捨命。他二○二二年四月抵達烏克蘭首都基輔，想加入烏軍卻遭拒絕，後來改為烏克蘭「國際軍團」招攬外籍戰士。

不過，曾和他接觸的中情局前探員亞當斯說，勞斯是出名的「怪人」，自稱與烏克蘭政府合作召募許多外籍士兵，但並非事實。亞當斯說，他曾向國務院回報，提到勞斯可能涉及人口販運或移民詐騙。

一名不願具名的法國人透露，他曾透過勞斯協助加入烏軍，當時勞斯對於川普反對繼續援助烏克蘭並試圖和俄國總統普亭協商，非常不滿。

華盛頓郵報報導，一個名為「台灣外籍兵團」的網站將勞斯列為國際志願者中心協調員，該網站呼籲國際志願者，未來台灣與中國發生衝突時支持台灣。

在網站上，勞斯聲稱曾在台灣待兩周，走訪每一個政府機關敦促為戰爭做更多準備，但沒有人有興趣談，「好像不是他們的問題，而是別人的事一樣」。

報導說，勞斯曾出版一本關於烏克蘭的書，提到他對台灣的看法。他寫道，「我們應該用軍艦圍繞台灣，如果我們像對待烏克蘭那樣等下去，這將是一場十分鐘的戰爭，我們將再次像傻瓜一樣站在一旁」。

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