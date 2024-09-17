馬斯克出狂言喊「給泰勒絲一個孩子」 希拉蕊痛批噁爛變態

美國前國務卿希拉蕊．柯林頓今天痛批科技大亨馬斯克對流行音樂天后泰勒絲「會給妳一個孩子」的「噁爛變態」發文，是「拐彎抹角的強暴說法」。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）上科技記者史威瑟（Kara Swisher）的podcast節目，討論泰勒絲（Taylor Swift）對民主黨總統大選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）－華茲（Tim Walz）公開相挺，以及在談論共和黨候選人川普（Donald Trump）等議題時，做以上表示。

希拉蕊說：「泰勒絲背書效果不同凡響。她展現出掌握自己人生的韌性，這傳達出一道強烈訊息。我非常欣賞。我認為（她的背書）確實具影響力。」

希拉蕊還提到彷彿是川普「知音」的馬斯克（ElonMusk），強調自己「無法理解他為何那樣說話」。這是在說馬斯克對泰勒絲喊話「會給妳一個孩子」的發文。

泰勒絲10日發文挺賀錦麗並署名「無孩女貓奴」（Childless Cat Lady），藉以反擊川普搭檔范斯（J.D.Vance）過去貶損賀錦麗等民主黨人的發言。

馬斯克隨後在他的社群媒體平台X發文寫道：「好的，泰勒絲…妳贏了…我會給妳一個孩子，還會用我生命守護妳的貓。」

希拉蕊強調，馬斯克這則發文再次證明，「所謂科技界宇宙大師…原來他們的世界觀把女性貶抑到這程度」。

她說：「他們偏愛強悍和粗暴（特質）及大男人主義，而面對泰勒絲這位散播歡樂與人生智慧的白手起家億萬富豪，尤其她是對女孩和婦女傳遞訊息，這讓他們受不了。」

泰勒絲那則挺賀發文，當中還針對散播假新聞予以譴責，並對說她挺川普的人工智慧（AI）生成影像表達憂心，還敦促追蹤者登記為選民。發文短短1小時就得到400萬個讚。

曾經稱讚泰勒絲「了不起」的川普，週末卻在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，寫下「我恨泰勒絲」。