聽新聞
0:00 / 0:00

球場開放空間 「這次探員反應夠快」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報報導，共和黨總統候選人川普七月才遇刺，十五日再遇刺。由於他熱愛打小白球，故高球場的開放空間和並未特別進行防護的高球車，對特勤局探員一直是維安挑戰。

特勤人員偏好裝甲車輛及封閉的建築物，而非高球車和開放的球道及果嶺。探員在川普打球時，對他的保護措施與平常有所不同，即使在高爾夫邀請賽等半開放活動也是如此。

川普通常獨自駕駛高球車，除了有總統標誌，外觀幾乎跟其他球車沒兩樣，沒安裝防彈玻璃或其他保護措施。維安人員則坐另一輛車，距離最近也有數公尺，偶爾才能在川普準備擊球的球洞附近看到特勤局黑色休旅車。

川普七月遇刺後，拜登愛將、特勤局局長奇鐸同月二十三日在兩黨國會議員壓力下宣布請辭，美國現任和前官員認為，川普再次遇刺案反映出特勤局已汲取七月的教訓經驗，包括加派維安的探員人手並加強蒐集維安對象所在地的現場情資。

佛州棕櫚灘郡警長布萊德夏說，若川普是現任總統，整個球場都會有執法人員，但他不是，因此維安僅限於特勤局認為可行的範圍。探員這次的反應已很快，下次川普到球場時，「四周可能會有更多維安人員」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

都是拜登和賀錦麗害的？川普：他們的言論導致我被槍擊

謀刺川普嫌犯曾是川粉 曾發文稱2016年投他但非常失望

CNN分析：川普遇刺政治化、特勤局再受質疑 對選情還有何影響？

川普疑再遇刺 高爾夫球場開闊難掩護成維安挑戰

相關新聞

川普再度躲過暗殺 拜登、賀錦麗「鬆口氣」

美國共和黨總統候選人川普於美東時間十五日下午一時許在佛州自家高爾夫球場打球時，遭一名男性槍手企圖伏擊，特勤局探員察覺並反...

競逐白宮大位 拿命在選

ＣＮＮ分析，共和黨總統候選人川普再次遇刺，使峰迴路轉的美國大選季再添曲折，也凸顯美國政治氣氛分化加劇又暴力。十五日的事件...

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

前英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）15日預測，共和黨總統候選人川普將是本屆大選的「可能贏家」。他說儘管賀錦麗...

58歲槍手被捕 曾號召志願軍保台

綜合外媒報導，行刺美國共和黨候選人川普的嫌犯勞斯，曾在社群媒體發文暗示他二○一六年美國大選時投給川普，但對川普之後的表現...

球場開放空間 「這次探員反應夠快」

紐約時報報導，共和黨總統候選人川普七月才遇刺，十五日再遇刺。由於他熱愛打小白球，故高球場的開放空間和並未特別進行防護的高...

川普再遭槍手伏擊 英媒：政治暴力恐成新常態

美國共和黨總統候選人川普15日下午約1時在佛州西棕櫚灘的自家高爾夫球場打小白球時，遭一名男性槍手伏擊，所幸負責維安的特勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。