球場開放空間 「這次探員反應夠快」

紐約時報報導，共和黨總統候選人川普七月才遇刺，十五日再遇刺。由於他熱愛打小白球，故高球場的開放空間和並未特別進行防護的高球車，對特勤局探員一直是維安挑戰。

特勤人員偏好裝甲車輛及封閉的建築物，而非高球車和開放的球道及果嶺。探員在川普打球時，對他的保護措施與平常有所不同，即使在高爾夫邀請賽等半開放活動也是如此。

川普通常獨自駕駛高球車，除了有總統標誌，外觀幾乎跟其他球車沒兩樣，沒安裝防彈玻璃或其他保護措施。維安人員則坐另一輛車，距離最近也有數公尺，偶爾才能在川普準備擊球的球洞附近看到特勤局黑色休旅車。

川普七月遇刺後，拜登愛將、特勤局局長奇鐸同月二十三日在兩黨國會議員壓力下宣布請辭，美國現任和前官員認為，川普再次遇刺案反映出特勤局已汲取七月的教訓經驗，包括加派維安的探員人手並加強蒐集維安對象所在地的現場情資。

佛州棕櫚灘郡警長布萊德夏說，若川普是現任總統，整個球場都會有執法人員，但他不是，因此維安僅限於特勤局認為可行的範圍。探員這次的反應已很快，下次川普到球場時，「四周可能會有更多維安人員」。