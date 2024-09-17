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58歲槍手被捕 曾號召志願軍保台

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
涉嫌暗殺川普未遂被捕的嫌犯勞斯。圖／取自X平台
涉嫌暗殺川普未遂被捕的嫌犯勞斯。圖／取自X平台

綜合外媒報導，行刺美國共和黨候選人川普的嫌犯勞斯，曾在社群媒體發文暗示他二○一六年美國大選時投給川普，但對川普之後的表現感到失望，還寫道「當（川普）你卸任（gone，也有去世的意思）時，我會很高興」。

勞斯曾在二○二○年民主黨總統初選時，支持夏威夷州聯邦眾議員加巴德，也曾在社群媒體發文邀北韓領袖金正恩到他家作客。

勞斯去年曾接受紐約時報訪問，主題有關美國人志願去烏克蘭戰場抗俄。但他沒當過兵，聲稱在前年二月俄烏戰爭爆發後到過烏克蘭，並想招募阿富汗戰士赴烏助戰，他覺得自己的助戰計畫可行，在給紐時看一則某名外籍戰士對他說教的臉書訊息時，勞斯直指對方「真該被打死」。

勞斯還說曾為此專程去華府求見政治人物，呼籲加強援烏。他說：「我願飛到（波蘭）克拉科夫，再到烏克蘭邊界當志願軍，在戰場至死方休」，但強調「我只是個希望幫上忙的美國公民」。

勞斯二○二○年五月曾發文邀金正恩到其夏威夷家中作客。他寫道，「我希望邀你到夏威夷度假。我們很樂意邀你來並招待你。這裡我說了算，能為你安排整個行程」。

Ｘ有網友貼出其貼文截圖，顯示他似乎支持台灣，他曾表明希望派數千名北約（ＮＡＴＯ）訓練的阿富汗士兵協防台灣海岸，並架設網站召募志願軍保衛台灣。

川普 美國大選 賀錦麗

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