競逐白宮大位 拿命在選

ＣＮＮ分析，共和黨總統候選人川普再次遇刺，使峰迴路轉的美國大選季再添曲折，也凸顯美國政治氣氛分化加劇又暴力。十五日的事件雖迅速政治化，但這次未必能帶來如七月川普首次遇刺般的巨大政治影響。

如今兩黨總統候選人在戶外集會時均必須隔著防彈玻璃向支持者發表演說，暴力儼然成為十一月大選投票日前的新恐懼，恐使美國步上更黑暗的道路，競逐白宮大位者幾乎是拿命在選。

儘管在暗殺未遂事件後就想到政治後果未必明智，但事發幾分鐘內就遭政治化，尤其川普和賀錦麗目前勢均力敵，距正式投票日已不到兩個月。

川普今後幾天的動作將備受關注。七月首次遇刺後，他公開呼籲全國團結，但並未持續多久。一般情況下，總統候選人遭暗殺可能將激起選民的強烈同情心，進而轉化為候選人的政治助力。惟尚無法立即得知此事將如何影響選民對川普的印象。

川普可能將藉此強化他毫無證據的說法，自稱是遭迫害的受害者、有一股勢力阻擋他重返白宮。

英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，美國已有數十年未發生對兩大黨總統候選人的政治暴力，如今短短兩個月內就出現兩次明顯的暗殺未遂，而且目標都是川普。隨著十一月總統大選愈來愈近，類似的政治暴力恐淪為美國新常態。

近幾年來美國民眾常須適應大大小小的政治新常態，全美言論變得更粗俗，黨同伐異惡化而且更根深蒂固，對候選人的行為規範亦漸趨崩壞。鑒於全美普遍存在槍枝暴力，這類槍擊案也許將成為美國另一個難以避免的新常態。