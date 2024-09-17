川普再度躲過暗殺 拜登、賀錦麗「鬆口氣」

美國共和黨總統候選人川普於美東時間十五日下午一時許在佛州自家高爾夫球場打球時，遭一名男性槍手企圖伏擊，特勤局探員察覺並反擊，槍手逃逸後被捕。聯邦調查局（ＦＢＩ）定調為行刺未遂案，這是川普兩個多月內再遇暗殺。

槍手未開槍落網

綜合外媒報導，川普當時正在第五洞打球，探員驚覺有人持一把ＡＫ─四七步槍，藏身高球場圍籬外的灌木叢中。探員朝此人開六槍後，槍手一槍未開，棄槍並駕車逃逸，不久後在九十五號州際公路的北上車道上被警方逮捕，其行凶動機仍不明。佛州馬丁郡警長史奈德說，車上僅一名白人男性嫌犯，落網時面無表情。執法單位確認槍手身分為五十八歲夏威夷居民勞斯，已被拘留。

佛州棕櫚灘郡警長布萊德夏說，當天下午一時卅分接獲特勤局通報，一名槍手在高球場圍籬上懸掛兩個背包及一台運動相機，在距前述的第五洞四百至五百碼（約三六六至四五七公尺）處持槍欲伏擊川普。 探員在巡邏時發現一名男子將有瞄準鏡的步槍槍口探出圍籬，探員隨即朝他開槍。

川普七月十三日在賓州巴特勒郡造勢時，遭廿歲槍手庫克斯持ＡＲ步槍射傷右耳，他臉上流血卻仍振臂握拳的形象傳遍美國國內外。當場被特勤局擊斃的庫克斯共開八槍，造成現場一人死亡、兩人重傷。

川普：我很安好！

川普隨後向其政治獻金募款名單發出電郵。他寫道，「我附近有槍響，但在（這起事件的）謠言開始失控前，我想讓各位聽到這句話：我很安好！」並附上募款網頁連結。川普還強調任何事都拖不住他，自己「永不屈服」。川普競選團隊稍後另發出一封電郵，標題是「在我人生中再次遇刺未遂後，本人的決心只會更堅定」，同樣附上募款連結。

川普選戰副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯亦表示，事發後他和川普通話，川普神采奕奕。川普尚未宣布有任何既定行程變動，他十六日晚間計畫在自己的海湖莊園透過社群媒體Ｘ直播，啟動他兒子的加密貨幣平台。

放棄連任的美國總統拜登和川普對手、副總統賀錦麗透過社群媒體及聯合聲明說，很欣慰川普無恙，「鬆了一口氣」，美國絕不容許政治暴力或任何形式的暴力。