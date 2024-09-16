都是拜登和賀錦麗害的？川普：他們的言論導致我被槍擊

美國前總統、共和黨總統候選人川普告訴福斯新聞網數位頻道（Fox News Digital），總統拜登和副總統賀錦麗的「言論」，是導致他被「槍擊」的原因，川普宣稱意圖刺殺他的嫌犯受到民主黨「高度煽動性言論」影響。

川普受訪談到槍手時說：「他相信拜登和賀錦麗的言論，並採取行動。他們的言論導致我被槍擊，我是要拯救國家的人，而他們卻是從內到外摧毀國家的人。」

川普指出，拜登和賀錦麗過去將他視為「民主的威脅」，告訴美國人他們是「帶來團結」的領袖。川普說：「恰恰相反，這些人是想要摧毀我們國家的人。這被稱為來自國家內部的敵人。他們才是真正的威脅。」

謀刺川普的58歲男子魯斯2016年大選投給川普，但後來轉而支持民主黨。魯斯先前在自己的社群媒體頁面回應拜登和賀錦麗的反川普評論，稱「民主黨握有選票」，民主黨「不能輸」。魯斯常發表關於政治的貼文，且只捐款給民主黨人。

川普說：「他們結合言論和那些纏住我的訴訟做到這點。這些都是像槍手那樣的危險傻瓜聽到的東西，這就是他們聽到的言論。」

福斯新聞網指出，白宮、賀錦麗競選團隊和其副手明尼蘇達州州長華茲辦公室未立即回應置評請求。