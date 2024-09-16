快訊

新聞幕後／金管會趕秋節前夕宣布駁回中信金公開收購的三大真正理由

給付過低、醫糾刑事化 陳亮恭：南韓科科皆空 台別步後塵

聽新聞
0:00 / 0:00

都是拜登和賀錦麗害的？川普：他們的言論導致我被槍擊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統、共和黨候選人川普13日在內華達州拉斯維加斯造勢時向群眾舉手握拳。路透
美國前總統、共和黨候選人川普13日在內華達州拉斯維加斯造勢時向群眾舉手握拳。路透

美國前總統、共和黨總統候選人川普告訴福斯新聞網數位頻道（Fox News Digital），總統拜登和副總統賀錦麗的「言論」，是導致他被「槍擊」的原因，川普宣稱意圖刺殺他的嫌犯受到民主黨「高度煽動性言論」影響。

川普受訪談到槍手時說：「他相信拜登和賀錦麗的言論，並採取行動。他們的言論導致我被槍擊，我是要拯救國家的人，而他們卻是從內到外摧毀國家的人。」

川普指出，拜登和賀錦麗過去將他視為「民主的威脅」，告訴美國人他們是「帶來團結」的領袖。川普說：「恰恰相反，這些人是想要摧毀我們國家的人。這被稱為來自國家內部的敵人。他們才是真正的威脅。」

謀刺川普的58歲男子魯斯2016年大選投給川普，但後來轉而支持民主黨。魯斯先前在自己的社群媒體頁面回應拜登和賀錦麗的反川普評論，稱「民主黨握有選票」，民主黨「不能輸」。魯斯常發表關於政治的貼文，且只捐款給民主黨人。

川普說：「他們結合言論和那些纏住我的訴訟做到這點。這些都是像槍手那樣的危險傻瓜聽到的東西，這就是他們聽到的言論。」

福斯新聞網指出，白宮、賀錦麗競選團隊和其副手明尼蘇達州州長華茲辦公室未立即回應置評請求。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

謀刺川普嫌犯曾是川粉 曾發文稱2016年投他但非常失望

CNN分析：川普遇刺政治化、特勤局再受質疑 對選情還有何影響？

川普再遭暗殺未遂 BBC分析：政治暴力恐成美國新常態

白宮回應川普二度遭暗殺未遂 拜登：鬆了一口氣

相關新聞

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

前英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）15日預測，共和黨總統候選人川普將是本屆大選的「可能贏家」。他說儘管賀錦麗...

都是拜登和賀錦麗害的？川普：他們的言論導致我被槍擊

美國前總統、共和黨總統候選人川普告訴福斯新聞網數位頻道（Fox News Digital），總統拜登和副總統賀錦麗的「言...

謀刺川普嫌犯曾是川粉 曾發文稱2016年投他但非常失望

謀刺川普未遂被捕的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh）曾經是川粉。美國NBC新聞報導，魯斯2020年6月...

烏國際志願軍團澄清 與謀刺川普嫌犯從未有任何聯繫

意圖槍殺川普未遂的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh）去年出書，詳述自己試圖在俄烏戰爭幫助烏克蘭，還曾遠...

遭罵爆刪文...馬斯克發文「居然沒人暗殺拜登」

美國前總統、共和黨總統候選人川普15日在佛州自家高球場遭預謀行刺。美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，狗狗幣設計師...

遠赴烏克蘭試圖參戰遭拒 謀刺川普嫌犯出書自稱曾努力助烏抗俄

來自夏威夷的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh）15日涉嫌在佛州川普國際高爾夫俱樂部意圖槍殺川普被捕。美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。