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川普再遭槍手伏擊 英媒：政治暴力恐成新常態

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國共和黨總統候選人川普。（歐新社）
美國共和黨總統候選人川普。（歐新社）

美國共和黨總統候選人川普15日下午約1時在佛州西棕櫚灘的自家高爾夫球場打小白球時，遭一名男性槍手伏擊，所幸負責維安的特勤局探員及時察覺並遏止，嫌疑人也已遭捕。美國聯邦調查局（FBI）已定調為行刺未遂案，這也是川普近九周內再次淪為暗殺對象。

CNN報導，川普兩個月內二度成為暗殺目標，使得美國大選季再添曲折，凸顯美國政治氛圍分化加劇且暴力。本次槍擊未遂事件同樣迅速政治化，但CNN分析，這起案件未必會帶來如上次一樣的巨大政治影響。英媒則分析，隨著大選逼近，類似政治暴力恐成美國新常態。

英國BBC駐北美記者朱契爾分析指出，美國已有數十年沒發生針對主要政黨總統候選人的政治暴力，如今短短兩個月內經歷兩次明顯的暗殺企圖，目標都是前總統川普。執法單位已確認槍手為58歲夏威夷居民勞斯。

川普隨後強調，沒有任何事情能阻止他繼續競選總統，他也絕對不會投降。川普副手范斯也透過社群媒體表示，川普精神很好。

白宮表示，總統拜登和副總統賀錦麗得知川普安然無恙之後都鬆了一口氣。賀錦麗並說：「我已獲悉有關前總統川普及他的佛州球場附近傳出槍響的報導，很高興他很安全。暴力行為在美國沒有容身之處。」

但朱契爾指出，由於槍枝暴力在美國各地普遍存在，此類攻擊或許是另一個不可避免的新常態。

川普 美國大選 賀錦麗

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