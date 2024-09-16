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美佛州警長證實：謀刺川普嫌犯沒有開火

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普15日於佛州自家高球俱樂部再遇暗殺未遂事件後，棕櫚灘郡警長布萊德夏15日在西棕櫚灘的記者會發表談話。法新社
美國前總統川普15日於佛州自家高球俱樂部再遇暗殺未遂事件後，棕櫚灘郡警長布萊德夏15日在西棕櫚灘的記者會發表談話。法新社

英國BBC報導，美國佛州棕櫚灘郡警長布萊德夏（Ric Bradshaw）證實，謀刺川普未遂的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh）案發時沒有開火。

布萊德夏在接受美國福斯新聞網（Fox News）訪問時表示，一名美國特勤局特工看到一把步槍穿出灌木叢時開火，不過他不清楚特工擊發的子彈擊中了什麼。他也說，他們在發現嫌犯地點的背包中發現磁磚，「我認為這是試圖在圍欄上掛一個類似防彈衣的東西」。

布萊德夏說：「我們幾分鐘內就用直升機包圍現場並追蹤嫌犯。」

布萊德夏表示，當局試圖回答的問題是，嫌犯在佛州的住宿地點及他如何到達佛州，因為嫌犯據信來自夏威夷。他說：「除此之外，嫌犯現在被關在監獄，就在聯邦拘留設施。」

魯斯可能在未來數小時內首度出庭，預計將面臨聯邦指控。

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