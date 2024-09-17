川普再遇未遂暗殺 拜登：美特勤局需要更多人力
代表共和黨參選總統的美國前總統川普昨天看似遭遇第2起未遂暗殺後，現任民主黨籍總統拜登今天表示，美國特勤局（U.S. Secret Service）需要更多人力來盡職責。
法新社報導，拜登（Joe Biden）在白宮對媒體記者表示：「有件事我想說清楚，特勤局需要增援，我認為國會應該回應他們的需求。我想我們可能需要更多人力。」
川普昨天在他位於佛羅里達州的高爾夫球場打球時，美國特勤局幹員朝1名槍手開火，隨後這名男子被捕。拜登今天表示，「幸好」川普沒出事。
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