遭罵爆刪文...馬斯克發文「居然沒人暗殺拜登」

美國前總統、共和黨總統候選人川普15日在佛州自家高球場遭預謀行刺。美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，狗狗幣設計師DogeDesigner在社群媒體X發文提問，「為何他們想殺川普」，而馬斯克在15日傍晚轉發了這則貼文，並寫道「居然沒人試圖暗殺拜登／賀錦麗」。這篇貼文遭X網友群起撻伐，馬斯克也在之後將貼文刪除。

新聞周刊指出，雖然這則貼文已被刪除，但截至16日上午瀏覽量多達3470萬人次，且有逾15萬人按了「喜歡」。

這則貼文下被按「喜歡」次數前四名的留言，都在批評馬斯克。X用戶@AesPolitics1寫道，「你有什麼問題？你在發文前有思考過嗎」。來自伊利諾州的前共和黨代表寫道，「我不是在開玩笑，你該尋求幫助。這種想法是精神錯亂且危險的」。X用戶@dogeofficialceo表示，「沒有人應該試圖暗殺任何人」。另一名X用戶@theliamnissan則寫道，「馬斯克是國家安全威脅」。

X其他用戶也批評馬斯克的貼文，說這可能會被解讀成針對總統拜登和副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗的暴力挑釁，兩人已譴責川普險些再遭暗殺事件。

X用戶@LakotaMan1寫道，「這裡還有誰也認為，馬斯克該被剝奪安全許可證和美國公民身分，並將他趕回他的祖國南非」。

美國前聯邦檢察官伊莉莎白．德拉維加（Elizabeth de la Vega）寫道，馬斯克的貼文有理由讓美國特勤局找上他。她說：「說真的，身為前檢察官，我可以告訴你，像馬斯克寫出來的這種言論『確實』需要美國特勤局立刻對他進行訪談。這是所有類似狀況下適用的協定。」

馬斯克在隨後兩則貼文稱，他的評論純屬開玩笑。不過，新聞周刊指出，馬斯克說沒有人試圖暗殺拜登／賀錦麗的說法並不準確。美國聯邦調查局（FBI）上月才在維吉尼亞州逮捕一名在網路上威脅要放火燒死賀錦麗的男子。密蘇里州一名19歲男子去年涉嫌駕駛貨車撞向白宮外的路障被捕，被控威脅要殺死拜登等罪行。