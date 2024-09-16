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CNN分析：川普遇刺政治化、特勤局再受質疑 對選情還有何影響？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普兩個月內二度成為暗殺目標，使得峰迴路轉的大選季節再添曲折。圖為川普13日在內華達州造勢，他擺出7月13日遇刺後的標誌性手勢。路透
美國前總統川普兩個月內二度成為暗殺目標，使得峰迴路轉的大選季節再添曲折。圖為川普13日在內華達州造勢，他擺出7月13日遇刺後的標誌性手勢。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統川普兩個月內二度成為暗殺目標，使得峰迴路轉的美國大選季再添曲折，凸顯美國政治氛圍分化加劇且暴力。而15日的槍擊未遂事件也迅速政治化，特勤局再度遭到質疑。不過CNN分析，第二起行刺案未必會帶來如上次一樣的巨大政治影響。

前總統川普繼7月13日遭遇槍殺未遂，本月15日於自家高球俱樂部再度成為行刺目標，說明暴力籠罩美國政治環境。如今，兩黨候選人在戶外集會都必須透過防彈玻璃向支持者發表談話；暴力已成11月5日大選投票日前的新恐懼，可能讓美國走上更黑暗的道路，爭取國家最高領導位置的人，幾乎是拿命在競選。

CNN描述，儘管在明顯的暗殺企圖發生後立即考慮政治後果可能很愚蠢，但此事在幾分鐘之內就被政治化了，尤其是勢均力敵的選舉只剩50天。

總統拜登、對手賀錦麗與其副手華茲均嚴厲譴責暴力。而川普在第一次遇刺後也立即向群眾高喊「戰鬥」，其盟友也跟進烘托川普受到上帝眷顧，大難不死，疾呼選民團結支持川普。

隨著川普再度於15日在自家高球俱樂部遭遇暗殺未遂，負責保護其人身安全的特勤局再度成為眾所矚目的焦點，尤其質疑為何還有人能如此接近川普。根據外媒報導，當時嫌犯距離川普500碼（約457公尺）以內。

此前，川普曾在沒有證據的情況下暗示，拜登、賀錦麗是賓州行刺案的同謀。

本屆美選是自1968年以來，首次有現任總統參選後退選，而副總統將有機會成為史上首位女性、非裔兼南亞裔總統。另外，川普面臨多項刑事指控，是美國史上首位被陪審團認定重罪犯的前總統。倘若川普重返白宮，則將成為第二位連任失利、卻拿下非連續任期的總統。

川普未來幾天的行動將受到密切關注。首次遇刺後，川普呼籲全國團結，然而這項承諾並未持續太久，他在共和黨全代會上的演說才說了三分之一，很快又變成他一貫的分化伎倆。

另外，賀錦麗參選後，川普一再無視黨內資深領袖與團隊建議，堅持以尖銳論點反駁賀錦麗。

正常情況下，總統候選人遭遇暗殺可能會引發強烈同情心，進而轉化為政治助力。不過，目前賀川正值勢均力敵之際，還不清楚此事對選民的川普印象，會有多大的改變空間。

CNN描述，可以肯定的是，川普會利用本次遇刺，強化他毫無根據的說法，聲稱自己是受害者，受到迫害、被阻撓掌權。

而現在判斷第二次暗殺事件是否會比第一次產生更大的政治影響，還為時過早。

川普 美國大選 賀錦麗

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