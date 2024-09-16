美國總統大選廣告費飆升 兩陣營砸近386億元

今年美國總統大選因民主黨臨陣換將，廣告經費暴增。據廣告分析公司統計，雙方陣營光是總統競選廣告就花了近12億美元，但究竟能吸到多少票，仍是未知數。

法新社報導，根據廣告分析公司MediaRadar CMAG的資料，光是總統大選的廣告支出就近12億美元（約新台幣386億元）；若加計國會及其他選舉的廣告總經費則高達120億美元（約新台幣3858億元），幾乎是2016年大選廣告經費的3倍。

然而，選舉廣告經費攀升的趨勢，早在更早之前就開始。魏斯理媒體計畫（Wesleyan Media Project）聯合主任法蘭茲（Mike Franz）說：「最大的變化發生在2008年前總統歐巴馬（Barack Obama）競選期間。」

在那之前，候選人經常得在嚴格的法律限制下，以政府資金進行競選。法蘭茲指出，歐巴馬意識到他可以透過當時新興的網路籌得更多資金。

美國艾莫瑞大學（Emory University）政治學教授培斯科維茲（Zachary Peskowitz）表示，相較20或30年前，「網路讓捐款給政治候選人變得更容易…簡直是輕而易舉」。

2010年，最高法院鬆綁了對外部非政黨組織的支出限制。這使得所謂的「超級政治行動委員會」（superPACs）得以成立，這些委員會可為候選人籌集數億美元，砸錢投放更多政治廣告。

法蘭茲說：「政治學家總是對這些支出的實際效果感到好奇…由於某些關鍵搖擺州的選情非常嚴峻，這些資金可能相當重要…但沒人知道真正影響多少。」

法蘭茲指出，「我認為最安全的做法就是盡可能砸錢」，但這會導致雙方陷入「軍備競賽」。

在距離大選剩不到4個月時，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）才接棒總統拜登（Joe Biden）成為民主黨總統候選人，這番戲劇性轉折也令廣告經費大增。

培斯科維茲表示，賀錦麗需要「花費大量資金並投放更多廣告來講述她的故事，讓選民了解她和她的立場」，而共和黨總統候選人川普的競選團隊則有機會利用廣告，以負面的方式來定義她。

根據MediaRadar CMAG的資料，民主黨在2016年和2020年的廣告支出都超過川普，今年預期也是如此。預估共和黨的競選廣告費用約為5億美元，而民主黨為7億美元。