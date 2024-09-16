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最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
賀錦麗與川普辯論後民調出爐，賀錦麗（左）全國支持度微幅上升，與川普（右）在內華達州及北卡打平。路透
賀錦麗與川普辯論後民調出爐，賀錦麗（左）全國支持度微幅上升，與川普（右）在內華達州及北卡打平。路透

美國副總統賀錦麗與前總統川普結束雙方首場辯論後，華盛頓郵報援引部分辯論後民調指出，目前賀錦麗在全國民調的支持度微幅上升，儘管並未拿下更多搖擺州，但是在北卡羅來納州再度與川普戰成平手，目前在7個搖擺州中，川普僅在亞利桑那州與喬治亞州取得領先優勢。

根據Yahoo/YouGov在9月11日至13日統計顯示，賀錦麗以49%領先川普的45%；同樣統計期間，ABC-Ipsos指出，賀錦麗以52%領先川普6個百分點。

另外，Reuters-Ipsos在9月11日至12日民調顯示，賀錦麗支持度達47%，川普則落後5個百分點，為42%。

泰晤士報/SAY/YouGov在9月10日至12日資料顯示，賀錦麗領先4個百分點，以49%勝過川普的45%。

根據華郵模型，在全部7個搖擺州中，賀錦麗持續在密西根州、賓州及威斯康辛州以最多3個百分點領先。而川普僅在亞利桑那州與喬治亞州取得領先，並且與賀錦麗在內華達州及北卡打平。

川普挺過7月13日暗殺後，本月15日於佛州自家高球俱樂部再度遭遇暗殺未遂事件，所幸此次凶嫌並未近距離接觸川普，目前尚不清楚是否會對民調造成影響及影響程度又有多大。

川普 美國大選 賀錦麗

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