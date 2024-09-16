川普再遇暗殺？特勤連續開火抓不到人 58歲嫌犯逃逸後被捕

美國前總統川普15日在佛州西棕梠灘的「川普國際高球俱樂部」打球，疑似再度遭遇槍擊暗殺未遂，執法人員發現附近草叢藏有一名持有AK-47款式槍械的男子，隨後便朝男子連續開火，但未能成功制服；嫌犯逃逸後在附近州際公路落網，目前聯邦調查局已經介入調查，而川普平安無恙。

紐約時報與福斯新聞網援引未具名執法消息人士，稱嫌犯是58歲來自夏威夷的魯斯（Ryan Wesley Routh）。

棕梠灘郡警長布雷蕭（Ric Bradshaw）在記者會上表示，特勤人員在清除潛在威脅時，發現距離川普365至457公尺外草叢間出現步槍槍管，多名特勤在下午1時30分左右向該嫌犯開火，發射至少4輪子彈。

嫌犯隨即拋棄槍枝其他物品，並駕駛黑色Nissan車輛逃逸。之後遭執法機關於附近馬丁郡（Martin County）第95號州際公路逮捕。

紐約時報報導，犯案現場尋獲一把帶有瞄準鏡的步槍，以及一台相機和兩個後背包。根據特勤人員，目前並不清楚嫌犯是否發射任何子彈。

路透報導，川普事後透過簡單聲明指出，他安全無恙，沒有任何事情能阻止他，他絕不會投降。