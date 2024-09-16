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FBI指川普在高球場似遭企圖暗殺 持槍者逃離後被補

中央社／ 華盛頓15日專電

共和黨總統候選人川普今天下午在佛羅里達州的高爾夫球場打球，現場傳出槍響。執法人員說，特勤看到川普附近有持槍者而開槍，持槍者已被逮。美國聯邦調查局朝企圖暗殺川普調查。川普平安。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦調查局（FBI）人員已在佛州調查這起「看似企圖暗殺」川普的事件。

美聯社報導，川普下午在佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach County）西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場打球。特勤人員在川普前方幾個洞巡邏，發現一名持槍者，當持槍者將步槍的槍口推出圍籬時，特勤人員開了槍。

美媒報導，這名持槍者藉由一輛休旅車逃離。執法人員在現場發現一把AK樣式的步槍。佛州馬丁郡（Martin County）警長史奈德（William Snyder）指出，警方在北上的95號州際公路攔下一輛車，帶走駕駛，據信是該名持槍者。

史奈德說，當時車上只有一人，他被捕時冷靜，沒有表現出什麼情緒。

根據報導，這起事件發生在下午約2時前。川普透過簡單聲明指出，他安全無恙，沒有任何事情能阻止他，他絕不會投降。

川普7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演講時遭一男子開槍，右耳被子彈擦傷。槍手連開8槍，造成一死、2重傷，隨後被維安人員擊斃。

川普 美國大選 賀錦麗

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