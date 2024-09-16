川普打高爾夫球附近有槍響 發言人：他安全無虞

中央社／ 華盛頓16日專電

美國共和黨總統候選人川普陣營發言人史蒂文．張今天指出，川普在佛羅里達州西棕櫚灘高爾夫球場打球，附近發生槍響，川普安全無虞。白宮指出，總統拜登已經聽取簡報。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）打球。史蒂文．張（Steven Cheung）透過聲明指出，川普所在附近有槍響，川普安全無虞。

特勤局在社群網站X平台指出，這起涉及川普的事件發生在下午2時，特勤局正與西棕櫚灘警方調查。CNN報導，球場已經封鎖。

白宮指出，拜登、副總統暨民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）已經聽取簡報，欣慰川普安全無虞，會進一步瞭解調查情形。

川普 美國大選 賀錦麗

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