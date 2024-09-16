競選團隊：鄰近地區發生槍擊 川普平安

美國共和黨總統候選人川普競選團隊今天表示，川普「附近發生槍擊」，但強調他平安。「紐約郵報」報導，有兩個人在川普佛州高爾夫球場外開槍交火，他在這起事件之後平安。

法新社報導，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）今天在聲明中說：「總統川普在鄰近地區發生槍擊後平安。目前暫無進一步細節。」

路透社報導，「紐約郵報」（New York Post）引述執法機構消息人士報導，有兩個人在川普的佛羅里達州高爾夫球場外開槍交火，他在這起事件之後平安。

報導指出：「消息人士表示，川普安全無虞。」

川普7月13日在賓夕法尼亞州造勢活動中遭到暗殺未遂，耳朵受傷。那是逾40年以來首度發生美國總統或主要政黨總統候選人遭遇槍擊。這起明顯維安疏失導致特勤局（US Secret Service）局長奇鐸（KimberlyCheatle）在國會兩黨壓力之下辭職。