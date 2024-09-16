美總統大選情勢膠著 兩黨爭取海外選民支持
美國兩黨總統候選人賀錦麗和川普在11月總統大選的民調支持率不相上下，選情膠著，如今約900萬名海外選民可能牽動搖擺州的選舉結果，左右大選勝敗，成為兩黨的兵家必爭之地。
英國金融時報（FT）報導，美國國務院估計，約900萬美國人居住異鄉。美國選舉協助委員會（EAC）針對2020年總統選票所做的報告指出，約寄出120萬張選票給合格的海外選民，超過90萬張選票寄回，並交付點票。
加拿大民主黨僑胞組織主席寇特基薇絲說，目前的要務是盡可能鼓勵海外的美國選民登記投票，盡速寄回選票，僑民「肯定是選戰的決定因素，許多人不清楚箇中重要性。」她說，2020年總統大選時，將近1.9萬名喬治亞州民眾在海外投票，拜登以僅11,779票之差奪下該州。同樣地，亞歷桑那州僑胞寄回18,453張選票，拜登以10,457票的差距囊括該州。
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