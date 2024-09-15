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前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

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前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
前英國駐美大使達洛許看好美國共和黨總統候選人川普拿下今年大選。圖為達洛許2017年於華府畫面。美聯社
前英國駐美大使達洛許看好美國共和黨總統候選人川普拿下今年大選。圖為達洛許2017年於華府畫面。美聯社

前英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）15日預測，共和黨總統候選人川普將是本屆大選的「可能贏家」。他說儘管賀錦麗在雙方首次交鋒中取得贏面，卻在競選衝刺關頭犯了兩個錯誤，最終將導致白宮寶座拱手讓人；達洛許還呼籲英國首相施凱爾趕快與川普會晤，確保與兩黨候選人保持關係。

達洛許在2016年至2019年間擔任駐美大使，隨後因痛罵川普政府無能的機密信件外流而辭職下台，但是達洛許在英美外交圈依舊是受到敬重的人物。

達洛許描述，相比2016年，現在的川普是「一個不那麼令人懼怕的候選人」，指他精力下降、變得更混亂、心中充滿怨氣，而且毫無政見。儘管如此，川普仍有能力與「被落後」的選民建立聯繫，這一點很少有人能與之匹敵，「對於每三個工人就有一個月光族的國家而言，這份能力確保忠實且持久的支持基礎」。

除此之外，達洛許指出民主黨陣營犯了兩個重大錯誤。

其一，達洛許認為賀錦麗並未守好2020年助攻拜登勝選的票倉，也就是賓州、密西根州與威斯康辛州。他敦促賀錦麗應該提出更「措辭明確、具體且有針對性的政策」，為當地貧困社區提供就業希望，否則他們很可能投向川普懷抱。

其次，達洛許認為賀錦麗似乎一直躲在媒體背後，重蹈前國務卿希拉蕊覆轍。達洛許說，2016年的川普幾乎無所不在，接受任何、所有邀約，甚至會主動call-in晨間新聞節目表達議題立場。反之，當時川普的對手希拉蕊則將媒體拒於門外，「賀錦麗似乎採取了希拉蕊的打法」。

施凱爾甫於12日與美國總統及其他民主黨重量級領袖會面。對此，達洛許說，英國駐美使館無庸置疑會建議施凱爾會見川普，也許會從本周聯合國會員大會抽出一點時間，且英國與川普可以談的議題很多，包含烏克蘭議題。

他說，「無論川普在辯論中表現多糟糕，而且明顯可見的衰退，他就是許多人心中可能的大選贏家」。

川普 美國大選 賀錦麗

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