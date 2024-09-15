前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

前英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）15日預測，共和黨總統候選人川普將是本屆大選的「可能贏家」。他說儘管賀錦麗在雙方首次交鋒中取得贏面，卻在競選衝刺關頭犯了兩個錯誤，最終將導致白宮寶座拱手讓人；達洛許還呼籲英國首相施凱爾趕快與川普會晤，確保與兩黨候選人保持關係。

達洛許在2016年至2019年間擔任駐美大使，隨後因痛罵川普政府無能的機密信件外流而辭職下台，但是達洛許在英美外交圈依舊是受到敬重的人物。

達洛許描述，相比2016年，現在的川普是「一個不那麼令人懼怕的候選人」，指他精力下降、變得更混亂、心中充滿怨氣，而且毫無政見。儘管如此，川普仍有能力與「被落後」的選民建立聯繫，這一點很少有人能與之匹敵，「對於每三個工人就有一個月光族的國家而言，這份能力確保忠實且持久的支持基礎」。

除此之外，達洛許指出民主黨陣營犯了兩個重大錯誤。

其一，達洛許認為賀錦麗並未守好2020年助攻拜登勝選的票倉，也就是賓州、密西根州與威斯康辛州。他敦促賀錦麗應該提出更「措辭明確、具體且有針對性的政策」，為當地貧困社區提供就業希望，否則他們很可能投向川普懷抱。

其次，達洛許認為賀錦麗似乎一直躲在媒體背後，重蹈前國務卿希拉蕊覆轍。達洛許說，2016年的川普幾乎無所不在，接受任何、所有邀約，甚至會主動call-in晨間新聞節目表達議題立場。反之，當時川普的對手希拉蕊則將媒體拒於門外，「賀錦麗似乎採取了希拉蕊的打法」。

施凱爾甫於12日與美國總統及其他民主黨重量級領袖會面。對此，達洛許說，英國駐美使館無庸置疑會建議施凱爾會見川普，也許會從本周聯合國會員大會抽出一點時間，且英國與川普可以談的議題很多，包含烏克蘭議題。

他說，「無論川普在辯論中表現多糟糕，而且明顯可見的衰退，他就是許多人心中可能的大選贏家」。