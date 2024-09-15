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幫忙還是幫倒忙？泰勒絲表態挺賀錦麗後民調：20%因此決定投川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國流行樂天后泰勒絲在社群IG宣布支持賀錦麗後（如圖），一項民調指出，多達20%因此可能投給其對手川普。法新社
美國流行樂天后泰勒絲在社群IG宣布支持賀錦麗後（如圖），一項民調指出，多達20%因此可能投給其對手川普。法新社

紐約郵報報導，美國流行樂天后泰勒絲表態支持賀錦麗後反而幫倒忙，根據民調機構輿觀（YouGov）最新網路統計，約有20%選民說泰勒絲的背書「可能」或「很可能」讓他們決定投給川普

美國流行樂天后泰勒絲，在賀錦麗與川普10晚間結束首場辯論後，隨即在社群平台Instagram宣布支持賀錦麗參選總統。

隨後，輿觀透過線上投票了解選民泰勒絲聲明的影響，結果指出，僅8%稱「可能」或「很可能」因此投給賀錦麗。反之，有20%投票者透露，泰勒絲表態後，他們可能會支持川普。

另外，超過65%的人認為，泰勒絲的立場不會左右其投票意願。

絕大多數的線上投票者，32%認為泰勒絲此舉有助於拉抬賀錦麗選情，27%認為無所謂。

值得注意的是，其中66%並非泰勒絲歌迷，約28%自稱粉絲，而死忠歌迷則為6%。

除此之外，將近460人，約41%認為泰勒絲不應該公開表態，38%則認為應該公開背書。

川普 民調 泰勒絲 美國大選 賀錦麗

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