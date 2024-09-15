固樁藍州城牆 賀錦麗大選造勢聚焦3大關鍵州

隨著美國11月5日總統大選逼近，民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）接下來在賓州、密西根州和威斯康辛州都有造勢行程，不難看出她選戰重心集中在「藍州城牆」上。

英國天空新聞網（Sky News）報導，「藍州城牆」（Blue Wall States）指的是1992至2012年間，民主黨於每屆總統大選都拿下的18個州和哥倫比亞特區（首都華府）。

美聯社報導，賀錦麗17日將在賓州接受「全國黑人記者協會」（National Association of Black Journalists）採訪；19日她將在密西根州加入脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey），與140個不同草根團體進行「團結美國」（Unite for America）串流直播活動；20日，她將造訪威斯康辛州，為她7月開始逐鹿白宮以來第4度踏上這個關鍵州。

賀錦麗有著龐大的地方競選團隊，在數百名工作人員奔走下，她的威斯康辛州支援團隊敲門拜票的住家數已超過50萬戶，且自上週與共和黨對手川普辯論之後，競選團隊又招募超過3000名新志工。

整體來說，就未來兩個月砸下的電視競選廣告來說，賀錦麗團隊與川普的差距達約2比1。甚至在總統拜登宣布放棄競選連任、改支持賀錦麗出馬之前，民主黨在關鍵州的競選基礎組織也比共和黨優越。

根據追蹤政治廣告的AdImpact公司數據，從這個月17日至11月5日投票日這段期間，賀錦麗團隊買下超過價值2.8億美元（約新台幣90億元）的電視和廣播廣告檔期。

川普團隊目前為止則是在選戰倒數階段砸了1.33億美元（約新台幣43億元）買廣告檔期，但這個金額預料會進一步增加。