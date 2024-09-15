賀錦麗單獨受訪 被譏「空心菜」

美國副總統賀錦麗十三日赴賓州造勢並接受媒體訪問。這是她十日與川普辯論後首次受訪，也是接棒拜登參選以來首度單獨受訪。當她被記者提問其提出的「機會經濟」具體細節時回答空泛，照本宣科她辯論會的發言，引起一陣嘲諷。

美媒Axios報導，費城當地電視台對賀錦麗的前述訪談採預錄播出。她八月曾與副手華茲共同接受ＣＮＮ專訪。

主持人塔夫問賀錦麗對降低通膨有何具體計畫？她卻大談自己出身中產「苦民所苦」，並扯到將打造機會經濟，給予創業者五萬美元減稅、房屋首購補貼，但就是沒正面回答提問。

川普競選團隊發言人史蒂文．張對福斯新聞說，這就是真實的賀錦麗、一整個笑話。美媒國家評論作家羅斯曼諷刺說，能連續九十秒發表冗長演說，卻完全言之無物，也算是種特殊才能。

主持人又問賀錦麗說，妳喊出「翻開新頁、向前新路」，但選民想問的是，妳跟拜登相比有何不同？能否講出一、兩個具體政策或方法證明？

賀錦麗笑說，「我提供新世代領導力」，接著就岔題談起機會經濟。「重點在於投資些需要很多努力的領域，專注在期望與夢想。像我提出為新生兒家長提供六千美元扣抵稅額的新計畫，很多年輕爸媽買嬰兒座椅和衣物需要幫助。所以我的做法是新概念、新政策直接投入當下，我很關注未來十到廿年要做的事」。

評論員、YouTuber達金斯（DeVory Darkins）直言，聽不太懂賀錦麗說的機會經濟，美國人民並不缺機會，重點是通膨嚴重。至於五萬美元減稅，創業第一年還沒賺到錢的人根本無福消受，而川普提出不對加班費或小費課稅，就非常有感。

達金斯認為，從這次訪談來看，稱賀錦麗是空心菜剛好而已，「她人在那、智力卻不在」。尤其訪談前後，她看來焦慮與如釋重負的反差，那還怎麼去跟普亭或神學士談判？