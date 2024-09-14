參選後首次單獨受訪！賀錦麗「落落長回答」沒重點 挨批「空心菜」

美國民主黨總統候選人賀錦麗13日前往搖擺州賓州造勢，並接受當地媒體訪問。這是她10日與川普辯論後首次受訪，也是成為總統候選人以來第一次單獨接受媒體專訪。但被問到提出的「機會經濟」等具體細節時，她的回答空泛，照本宣科重複辯論時的話，引起共和黨群起嘲諷。

Axios報導，費城ABC 6台進行這場訪問，節目採預錄播出。賀錦麗上個月曾與副手華茲一同接受CNN專訪。ABC 6台稱這是賀錦麗成為候選人以來的首場單獨正式訪問。

主持人塔夫（Brian Taff）當時問賀錦麗，對於降低物價有什麼具體計畫。賀錦麗開始長篇大論談起她的中產階級出身，說她懂這些人感同身受，並提及她要打造「機會經濟」，為創業者提供5萬美元稅務減免，新購屋者享2萬5000美元補貼。但就是沒回答要如何降低物價。

福斯新聞報導，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示：「這就是真實的賀錦麗，完全的笑話。」《國家評論》雜誌資深作家羅斯曼（Noah Rothman）諷刺：「能連續90秒發表冗長演說，卻沒有說出任何有價值的內容，也算是一種特殊才能。」

VS Media播客主持人米勒（Stephen L. Miller）表示：「她在辯論中重複兩次這句排練好的台詞。」

主持人又問，賀錦麗提出「翻到新頁、向前新路」等口號，但民眾想問的是，基於賀錦麗是現任副總統，她跟拜登相比會有多不同，是否能提出一兩個具體政策或方法來證明她不同在哪？

賀錦麗笑說，「很顯然我不是拜登，我提供新一代領導力」，接著又提起機會經濟：「重點在於投資一些需要很多努力的領域，專注在期望與夢想...但也必須承認我們數年前視為理所當然的事，現在已經不是如此。舉另一個例子，我提出的新計畫是為新生兒家長提供6千美元抵稅額，在出生的第一年，因為顯然這階段對孩子發展很重要，很多年輕家長買嬰兒座椅、衣服需要幫助。所以我的做法是新概念、新政策直接投入當下，也跟你老實說，我非常關注的是我們未來10到20年要做的事。」一長串話下來依舊沒回答問題。

意見領袖達金斯（DeVory Darkins）表示，機會經濟讓人聽不大懂，因為人民其實不缺機會，重點在於物價太貴。他也點出，5萬美元稅務減免，創業第一年尚未獲利的人根本用不到，「反觀川普提出不對加班費或小費課稅，就非常有感」。

達金斯認為，從這段訪談來看，稱賀錦麗是空心菜（empty suit）不為過，「她人在那裡，智力卻不在」。他也觀察到訪問前後，賀錦麗焦慮與如釋重負的模樣，質疑這只是場輕鬆訪問，主持人也沒窮追猛打，「要是她當總統，這是要怎麼去跟普亭或神學士談判？」