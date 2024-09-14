美大選看中美 學者：川普把中國當不能明說的敵人

民主文教基金會、中美文化經濟協會、財團法人自由基金會今合辦「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權學術研討會」，政大外交系教授黃奎博表示，美國共和黨總統候選人川普將中國當作「看得見但不明說的敵人」，選舉時民主黨總統候選人賀錦麗、川普等可能不太會強調美國涉入海外戰爭的傾向。

今年逢911恐怖攻擊事件23週年，亦逢美國總統大選，國際格外關注未來美國走向。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，在美國，「戰爭總統」是美國近十幾年顯學，美國總統可趁著民氣可用，影響國內輿論，通過平常通不過的法案。他引用學者著作，表示戰爭是實際上的軍事交戰，排除象徵性的，社會問題、疾病如新冠肺炎等都不算戰爭，二戰、韓戰等才算戰爭。有兩位最成功的戰爭總統，一位是小羅斯福，面臨二戰，共發布了3721條行政命令。川普任內不過才發布220條行政命令，拜登至今年8月20日才發布141條。

何志勇提到，第二位成功的戰爭總統就是小布希，因911恐怖攻擊事件。小布希發布7463號公告，賦予總統因應恐怖主義威脅，更大的軍事動員權力。之後歐巴馬、川普、拜登，依慣例延長該公告，戰爭總統影響至今。

何志勇表示，川普是非典型總統，2020年為救總統大選選情，向「看不見的敵人」宣戰，也就是向新冠疫情宣戰。川普這次選舉訴求美國衰弱。美國在擴張過程中，到後來國力下滑，再通過尋找敵人，讓自己國力能夠上升。當國力真的下滑時，也沒能力再找新的敵人，最多只有競爭對手。美國財政部長葉倫常說美國不能跟中國脫鉤，否則是災難。中國不是美國敵人，未來美國是否還有敵人並不知道，但美國的國力下滑是個過程，美國總統未來再變成戰爭總統的機會越來越少。

黃奎博說，川普把中國當成是看得見但不想明說的敵人，川普很少把中國大陸直接講成敵人，但大家都知道川普一直盯著中國大陸。川普在這方面的非典型手段，主要是透過貿易戰、科技戰，這在過去歷任美國總統裡並不常見。

黃奎博說明，川普並非如雷根時代用匯率，而是透過關稅。科技戰都看成是拜登開始，其實從川普時代起就有，2018年美國國會有個出口管制條例，授權美國商務部的工業安全局，可以定期公佈因為國家安全所要管制的貿易、科技產品清單，川普任內的最後一兩年，美國商務部工業安全局已徵求美國各界的意見，也列出清單，但工業安全局還未做最後決定時，川普已經選輸，壯志未酬。

黃奎博指出，美國未來四年可見的總統，都不會是戰爭總統。民調機構YouGov針對三大搖擺州如威斯康辛州、賓夕法尼亞州、密西根州，超過半數受訪者認為美國太過介入外國戰爭、國際事務，超過六成的受訪者認為美國沒有將美國利益當第一位，另有五成以上受訪者認為美國現在做法越來越像二戰時的美國。

黃奎博認為，選舉時，賀錦麗、川普等可能不太會強調美國涉入海外戰爭的傾向，因必須要爭取搖擺州支持，才能贏到270票選舉人票。大部分的民調顯示共和黨的人，不願意美國涉入國外戰爭；民主黨的人希望美國在海外不要一直當老大，找大家一起來。