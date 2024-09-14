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賀錦麗爭取中間選民 支持擁槍權與槍枝安全法律

中央社／ 賓州維克斯巴13日綜合外電報導
副總統賀錦麗。美聯社
副總統賀錦麗。美聯社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在關鍵搖擺州賓州對中間選民喊話，重申她自己是槍枝擁有者，希望能維護美國人擁槍權，同時維持「合理」的槍枝安全法律。

法新社報導，賀錦麗今天在賓州最大城費城（Philadelphia）一家地方新聞台接受她成為民主黨總統候選人以來的第一次個人專訪。分析人士認為，賀錦麗與共和黨總統候選人川普的競選結果可能取決於賓州的選票。

賀錦麗告訴美國廣播公司（ABC）旗下地方電視台WPVI：「我們不會拿走任何人的槍枝。我支持（美國憲法）第二修正案，我也支持合理的槍枝安全法律。」

數十年來，槍枝權一直是美國政治的爭議話題之一。與此同時，川普在競選過程中聲稱賀錦麗想要「沒收你們的槍枝」，藉此激怒支持者。

賀錦麗受訪時提到她過去作為檢察官的親身經歷，這讓她與槍枝暴力受害者有更深刻的接觸。

她說：「我親自起訴過凶殺案。我親眼看過驗屍過程。我親眼目睹攻擊性武器對人體造成的傷害。」

「因此我強烈認為，支持第二修正案和擁有槍枝的權利，與我們需要禁止攻擊性武器的觀點並不矛盾。這些武器根本就是戰爭工具。」

民調顯示，大多數共和黨人不贊成對半自動步槍實施禁令，這種武器被一些人視為攻擊性武器，包括在許多大規模槍擊案中被使用的AR-15。

但賀錦麗表示，她也支持更受歡迎的政策，包括對槍支購買者進行普遍背景調查。她說，「全國步槍協會（National Rifle Association）大多數成員都支持這一點」。

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