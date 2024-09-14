學歷非唯一途徑 賀錦麗承諾當選取消公職學位要求

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，如果她在11月5日大選當選總統，她將取消一些聯邦職位的大學學位要求。

路透社報導，民主黨總統候選人賀錦麗說，美國應該認可除大學學位外邁向成功的途徑價值，像是學徒制與技術課程。

賀錦麗在演說中表示：「若身為總統，我將取消聯邦職位中不必要的學位要求，為沒有4年大學學位的求職者增加工作機會。」

賀錦麗說，學位不一定代表一個人的能力。她又說：「我將廣邀民間跟進。」

賀錦麗將在大選迎戰共和黨籍前總統川普，兩人為了拉攏選民，紛紛提出經濟承諾。賀錦麗表示將致力推動中產階級減稅措施，川普則主張為加班費減稅，兩人都支持取消小費課稅。

賀錦麗在賓州維克斯巴（Wilkes-Barre）發表演說時，屢次遭抗議群眾打斷，他們反對美國支持以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。這場戰爭是在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列後爆發，造成數以萬計民眾死亡，並引發人道危機。

美國示威群眾多月來要求終結戰爭，並禁止運送武器至以色列。

賀錦麗重申支持停火與人質救援協議。她在被打斷時說：「現在是取得人質協議與停火的時候了。我尊重你們的聲音，但現在是我在講話。」

賀錦麗與川普目前選情激烈。觀察家表示，在上一屆總統選舉中，穆斯林與阿拉伯裔美國人大多投給民主黨人，如果他們這次不投票，可能會損及賀錦麗的勝算。