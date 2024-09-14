快訊

中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

台鐵董事長遭爆自肥「申請大功1支」！工會轟轉型4過失：更該記過

婁峻碩31歲生日有喜了！嗨曝嬰兒房裝潢進度

學歷非唯一途徑 賀錦麗承諾當選取消公職學位要求

中央社／ 賓州維克斯巴13日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗。美聯社
美國民主黨總統候選人賀錦麗。美聯社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，如果她在11月5日大選當選總統，她將取消一些聯邦職位的大學學位要求。

路透社報導，民主黨總統候選人賀錦麗說，美國應該認可除大學學位外邁向成功的途徑價值，像是學徒制與技術課程。

賀錦麗在演說中表示：「若身為總統，我將取消聯邦職位中不必要的學位要求，為沒有4年大學學位的求職者增加工作機會。」

賀錦麗說，學位不一定代表一個人的能力。她又說：「我將廣邀民間跟進。」

賀錦麗將在大選迎戰共和黨籍前總統川普，兩人為了拉攏選民，紛紛提出經濟承諾。賀錦麗表示將致力推動中產階級減稅措施，川普則主張為加班費減稅，兩人都支持取消小費課稅。

賀錦麗在賓州維克斯巴（Wilkes-Barre）發表演說時，屢次遭抗議群眾打斷，他們反對美國支持以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。這場戰爭是在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列後爆發，造成數以萬計民眾死亡，並引發人道危機。

美國示威群眾多月來要求終結戰爭，並禁止運送武器至以色列。

賀錦麗重申支持停火與人質救援協議。她在被打斷時說：「現在是取得人質協議與停火的時候了。我尊重你們的聲音，但現在是我在講話。」

賀錦麗與川普目前選情激烈。觀察家表示，在上一屆總統選舉中，穆斯林與阿拉伯裔美國人大多投給民主黨人，如果他們這次不投票，可能會損及賀錦麗的勝算。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普賀錦麗激辯後轉戰搖擺州 移民陰謀論延燒

川普、賀錦麗都不挺！教宗方濟各要美國選民「兩害相權取其輕」

華爾街「賀錦麗交易」抬頭 帶動太陽能族群股價大漲

賀錦麗在民調微幅領先 民主黨支持者擔心川普將再次表現優於民調

相關新聞

學歷非唯一途徑 賀錦麗承諾當選取消公職學位要求

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，如果她在11月5日大選當選總統，她將取消一些聯邦職位的大學學位要...

川普避談的24小時內結束俄烏戰爭方案 被副手范斯曝光

美國前總統川普在與副總統賀錦麗的辯論會上，避談對俄烏戰爭的立場，只模糊宣示將於24小內結束戰爭。川普的副手范斯（JD V...

川普賀錦麗激辯後轉戰搖擺州 移民陰謀論延燒

美國共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗今天各自再於搖擺州造勢。在川普矢言「大規模驅逐」非法移民之際，有關海地人...

賀錦麗喊再辯一場 川普掛免戰牌

美國總統大選辯論後，共和黨總統候選人川普十二日發文表示，已經贏了毋須再辯；民主黨總統候選人賀錦麗同日在北卡造勢，拿辯論內...

賀錦麗在民調微幅領先 民主黨支持者擔心川普將再次表現優於民調

美國國會山莊網站專欄「The Memo」13日指出，民主黨員對副總統賀錦麗在辯論會的表現興高采烈，也因為她的民調數字上升...

川普競選T恤「撞衫」泰勒絲演唱會紀念衣 歌迷氣炸：希望立刻起訴

美國「商業內幕」（Business Insider）報導，美國前總統、共和黨總統候選人川普競選團隊12日推出最新競選T恤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。