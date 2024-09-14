川普賀錦麗激辯後轉戰搖擺州 移民陰謀論延燒

美國共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗今天各自再於搖擺州造勢。在川普矢言「大規模驅逐」非法移民之際，有關海地人的種族歧視爭議正愈演愈烈。

川普昨天人在勝負難料的亞利桑那州；賀錦麗（Kamala Harris）則在同樣屬於搖擺州的北卡羅來納州舉行兩場造勢活動。

法新社報導，78歲的川普預定今天稍晚在內華達州造勢，他的競選團隊說，他將把重點放在選民的經濟憂慮上，包括通貨膨脹。

賀錦麗在本月10日總統大選辯論中的表現獲好評，她今天在賓夕法尼亞州造勢；在這場激烈的選舉中，賓州可謂具有決定性角色的搖擺州中最關鍵的一州。

民意調查顯示，距離11月5日投票日僅餘約7週，川普與賀錦麗之間幾乎不相上下。

近日一波甚囂塵上的陰謀論讓俄亥俄州春田市（Springfield）受到全美關注，有消息指稱海地移民偷走並吃掉當地居民的寵物，當局很快予以澄清，但川普放大了這種說法。

近年約有2萬名海地人落腳在春田市，在當地局勢愈來愈緊張的同時，當局連續兩天因不明威脅疏散學校。

川普今天聲稱，春田市的移民「毀了他們的生活方式」，承諾「大規模驅逐」這些人。

他在他位於洛杉磯附近的高爾夫俱樂部說：「我們會實施我國史上最大規模的驅逐行動。」

現任總統拜登今天呼籲川普停止煽動緊張氣氛，並說「美國不容這種事發生」。

賀錦麗的團隊則乘勝追擊，宣布她將於19日與知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）一起出席直播活動。

民主黨人也希望墮胎議題能拉抬勝選機會。但天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天將賀錦麗支持墮胎與川普反移民的「罪過」畫上等號，他對記者說：「（選民）必須兩害相權取其輕…每個人都要思考並憑良心做決定。」