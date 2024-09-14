賀錦麗喊再辯一場 川普掛免戰牌

美國總統大選辯論後，川普認為他贏了不需再進行第二次辯論。圖為九月十二日川普到亞利桑納州圖森市演講時對支持者握拳。（美聯社）

美國總統大選辯論後，共和黨總統候選人川普十二日發文表示，已經贏了毋須再辯；民主黨總統候選人賀錦麗同日在北卡造勢，拿辯論內容嘲諷川普施政只有概念沒有計畫，應該再辯一次。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）辯論後民調顯示，賀錦麗表現優於川普。

不過，川普十二日在其社群平台真實社群發文表示，只有落後者才會要求再辯，他在十日晚間的辯論大獲全勝，而民主黨造成的非法移民和通膨等國家問題，早在他六月與拜登的辯論，以及本周與賀錦麗的辯論中充分討論，「不應該有第三次辯論。」

在十日辯論結束當晚，賀錦麗陣營就提出要繼續辯論；實際上，川普自己八月在佛州海湖莊園記者會主動邀戰連續辯論三場，分別由福斯新聞網、美國廣播公司（ＡＢＣ）和美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）主辦，稱要透過辯論暴露賀錦麗的不足之處；川普的最新說法顯示他改變心意。

賀錦麗十二日在北卡造勢，這是她在辯論後首場競選活動，她問支持者是否收看辯論，她和川普兩天前舉行辯論，「我相信我們需要再給選民另一場辯論。」

賀錦麗表示，美國面臨很多重要的問題，例如降低生活成本、協助小商家、保護生育權利，也要確保國家的安全，而這些川普在辯論隻字未提，川普耍的是慣用老伎倆，大家都看膩了。

賀錦麗表示，美國已經準備好走上新路線，也準備好迎接新世代領袖，她承諾會將國家置於黨派之上，要做全民總統。

賀錦麗說，川普的副總統、國安顧問和國防部長那些跟他在白宮橢圓辦公室共事過的人，都已經表達川普不適合擔任美國總統。

川賀在辯論後，互控對方騙子、說空話，這可以理解，但從這裡得出該再辯、不用再戰的結論，凸顯賀錦麗希望延續動能，而川普急著清理戰場的態度。

賀錦麗收獲民調反映的辯論好評，贏得知名歌手泰勒絲公開支持，也在辯論結束後二十四小時內收到四千七百萬美元的捐款，可謂名利雙收，對聲勢和團隊士氣都是加分。