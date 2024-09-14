聽新聞
0:00 / 0:00

賀錦麗喊再辯一場 川普掛免戰牌

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國總統大選十日辯論後，賀錦麗陣營希望再辦一場辯論。圖為九月十二日賀錦麗到北卡格林斯伯勒市演講，露出她的招牌笑容。（法新社）
美國總統大選十日辯論後，賀錦麗陣營希望再辦一場辯論。圖為九月十二日賀錦麗到北卡格林斯伯勒市演講，露出她的招牌笑容。（法新社）

美國總統大選辯論後，川普認為他贏了不需再進行第二次辯論。圖為九月十二日川普到亞利桑納州圖森市演講時對支持者握拳。（美聯社）
美國總統大選辯論後，川普認為他贏了不需再進行第二次辯論。圖為九月十二日川普到亞利桑納州圖森市演講時對支持者握拳。（美聯社）

美國總統大選辯論後，共和黨總統候選人川普十二日發文表示，已經贏了毋須再辯；民主黨總統候選人賀錦麗同日在北卡造勢，拿辯論內容嘲諷川普施政只有概念沒有計畫，應該再辯一次。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）辯論後民調顯示，賀錦麗表現優於川普。

不過，川普十二日在其社群平台真實社群發文表示，只有落後者才會要求再辯，他在十日晚間的辯論大獲全勝，而民主黨造成的非法移民和通膨等國家問題，早在他六月與拜登的辯論，以及本周與賀錦麗的辯論中充分討論，「不應該有第三次辯論。」

在十日辯論結束當晚，賀錦麗陣營就提出要繼續辯論；實際上，川普自己八月在佛州海湖莊園記者會主動邀戰連續辯論三場，分別由福斯新聞網、美國廣播公司（ＡＢＣ）和美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）主辦，稱要透過辯論暴露賀錦麗的不足之處；川普的最新說法顯示他改變心意。

賀錦麗十二日在北卡造勢，這是她在辯論後首場競選活動，她問支持者是否收看辯論，她和川普兩天前舉行辯論，「我相信我們需要再給選民另一場辯論。」

賀錦麗表示，美國面臨很多重要的問題，例如降低生活成本、協助小商家、保護生育權利，也要確保國家的安全，而這些川普在辯論隻字未提，川普耍的是慣用老伎倆，大家都看膩了。

賀錦麗表示，美國已經準備好走上新路線，也準備好迎接新世代領袖，她承諾會將國家置於黨派之上，要做全民總統。

賀錦麗說，川普的副總統、國安顧問和國防部長那些跟他在白宮橢圓辦公室共事過的人，都已經表達川普不適合擔任美國總統。

川賀在辯論後，互控對方騙子、說空話，這可以理解，但從這裡得出該再辯、不用再戰的結論，凸顯賀錦麗希望延續動能，而川普急著清理戰場的態度。

賀錦麗收獲民調反映的辯論好評，贏得知名歌手泰勒絲公開支持，也在辯論結束後二十四小時內收到四千七百萬美元的捐款，可謂名利雙收，對聲勢和團隊士氣都是加分。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

辯論讓美國人變心了嗎？賀錦麗加速超車甩不掉川普 一圖看最新美選民調

辯論後民主黨士氣大振 賀錦麗團隊卻警告：勿過度自信

川普與陰謀論者盧默過從甚密 白宮譴責同流合汙

川普開支票搶選票 承諾若當選加班費免課稅

相關新聞

賀錦麗喊再辯一場 川普掛免戰牌

美國總統大選辯論後，共和黨總統候選人川普十二日發文表示，已經贏了毋須再辯；民主黨總統候選人賀錦麗同日在北卡造勢，拿辯論內...

賀錦麗在民調微幅領先 民主黨支持者擔心川普將再次表現優於民調

美國國會山莊網站專欄「The Memo」13日指出，民主黨員對副總統賀錦麗在辯論會的表現興高采烈，也因為她的民調數字上升...

川普競選T恤「撞衫」泰勒絲演唱會紀念衣 歌迷氣炸：希望立刻起訴

美國「商業內幕」（Business Insider）報導，美國前總統、共和黨總統候選人川普競選團隊12日推出最新競選T恤...

川普承諾對回避美元的國家徵收100%的關稅

川普周六承諾將提高其他國家放棄使用美元的成本，為他的關稅體系增添了一個新的支柱。

川普談經濟願景：公司稅率降至15% 聘請馬斯克審查聯邦支出

川普在紐約向華爾街和企業領袖介紹自己的議程時承諾降低公司稅率、削減法規並對聯邦政府進行審計。這與他的億萬富豪支持者馬斯克提出的想法一致。

辯論讓美國人變心了嗎？賀錦麗加速超車甩不掉川普 一圖看最新美選民調

美國總統大選高潮迭起！從拜登宣布退選並支持賀錦麗出戰後，民主黨選情起死回生。歷經美東時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。