賀錦麗在民調微幅領先 民主黨支持者擔心川普將再次表現優於民調

美國國會山莊網站專欄「The Memo」13日指出，民主黨員對副總統賀錦麗在辯論會的表現興高采烈，也因為她的民調數字上升而備受鼓舞，但有一個疑慮不斷困擾著他們，即前總統川普在過去一直是實際得票優於民調數字的經驗，也擔心他可能再度有此表現。

「The Memo」指出，考慮到許多民調已經做出各戰場州的選情非常微妙的結果，歷史重演的設想是民主黨的噩夢。萊克（Celinda Lake）是拜登總統2020年競選團隊的2名主要民調專家之一，她透過電郵表示，「我認為，我們仍然需要擔心川普支持激增（Trump Surge）」。

對於任何民調機構來說，主要困難之一是如何對投票率建模。在大多數的情況下，這一點又涉及對哪一個人口群體有多少人將實際投票進行有根據的推測，而這正是萊克擔心的一個原因。

萊克指出，川普正在贏得之前沒有投票的男性，「大多數民調機構都在調整，我們公司現在仔細檢查2個投票率估計，一個是平均水平，另一個研究川普支持激增」。

「The Memo」寫道，如果發生了這樣的情況，賀錦麗就沒有任何餘裕。在國會山莊網站和 Decision Desk HQ（DDHQ）公布的民調平均值中，賀錦麗在全國領先3.4個百分點，但大多數關鍵州的選情更為接近。

在賓州、密西根州和威斯康辛州等3個「藍牆」州，她分別領先0.4、0.8和3個百分點，這三個州都對她勝選的希望至關緊要。儘管DDHQ目前預測，賀錦麗有54%的機率在11月獲勝，但數據科學主管川特（Scott Tranter）警告，民主黨不要從這個數字抱持任何信心。

就機率而言，54%的獲勝機率基本上意味著，在一場選舉可以舉行20次的想像情節中，賀錦麗會贏11次，川普則是9次。川特表示，「如果你對54%的機率感到舒服，那你可能必須稍微更好地理解機率。這是一次拋硬幣，如果賀錦麗獲勝，或是川普獲勝，都沒人應該感到驚訝，就像拋硬幣的結果是反面朝上一樣，你不會感到驚訝」。