川普與陰謀論者盧默過從甚密 白宮譴責同流合汙

美國極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）近期屢次發表涉種族主義的歧視言論，美國白宮今天譴責共和黨總統候選人川普與盧默過從甚密，稱任何領袖都不該與這種人扯上關係。

路透社報導，盧默自稱不為川普效力，但她曾提到與川普討論政治問題，並經常造訪川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。她在擁有120萬名跟隨者的X平台上發布煽動性貼文，有時看似在為川普下一波攻擊言論鋪路。

盧默在川普與民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）本月10日辯論前曾說，要是印度裔的賀錦麗贏得11月5日的總統大選，「白宮將散發咖哩味，而白宮的演說也將透過客服中心助陣」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示：「這真令人厭惡，說出這種言論很『不美國』，我們應該譴責這類充滿仇恨和分裂性的言辭…所有領袖都不應與這種散播醜陋、種族主義毒素的人扯上關係。」

根據影片和照片資料，盧默10日隨川普飛往賓州參加總統大選辯論，昨天也和川普及競選團隊一同出席美國911恐攻事件的紀念活動。

盧默去年曾分享一段推特影片，暗指2001年9月11日的恐攻事件是場內部陰謀，但她在美國有線電視新聞網（CNN）今天刊登的訪問中已然改口，稱這起恐攻事件是由「伊斯蘭恐怖分子」所為。

川普的競選團隊被問到白宮批評川普與盧默的關係時，並未直接挑明兩人的關係，但稱川普昨天在911紀念活動中尋求兩黨團結。

盧默則在網上發文駁斥白宮的批評，否認她是種族主義者，並暗示身為海地移民之女的尚皮耶之所以批評她，只是討厭她今天在社群媒體發文談及海地移民吃寵物貓狗的不實說法。