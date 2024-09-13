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川普開支票搶選票 承諾若當選加班費免課稅

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天表示，如果他在11月5日大選中當選，他推出的廣泛減稅方案中，將包括取消所有對加班費課徵的稅。

路透社報導，川普（Donald Trump）在亞利桑那州土桑市（Tucson）的造勢活動上說：「我們的額外減稅措施，將包括終結所有對加班費課徵的稅。你們加班將免稅。」

川普與民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）逐鹿白宮，民調顯示這場選戰難分軒輊。川普先前說過，他將尋求立法終止對小費課稅，以協助服務業勞工；賀錦麗也曾開出類似支票。

回應川普取消對加班費課稅的提議時，賀錦麗競選團隊發言人今天說：「他現在狗急跳牆，只要能試圖引誘民眾把票投給他，什麼話都說得出口。」

賀錦麗本月在一場面對工會勞工的競選活動中，指控川普2017年到2021年擔任總統時，「擋下」數以百萬計勞工的加班費。

川普政府2019年發布規定，多讓130萬名美國勞工符合領取加班費的資格，取代民主黨籍前任總統歐巴馬所提更慷慨的提議。

川普政府將免給加班費的薪資門檻從長期以來的年薪2萬3660美元拉高到3萬5568美元。勞工權益團體批評，此舉涵蓋的勞工比歐巴馬政府推出的計畫還少很多。

歐巴馬執政時，勞工部提議將門檻提高到超過4萬7000美元，本可多讓近500萬名勞工符合領取加班費的資格，但這項規定後來被法院駁回。

可在這個收入層級領取加班費的受惠者主要是藍領勞工，像是速食店員工、護理人員、店員等低收入員工。

川普今天說：「超時工作的人是我國最勤奮的公民，太長一段時間以來，華府都沒人為他們著想。」

川普 美國大選 賀錦麗

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