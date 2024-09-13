辯論交鋒後造勢首站 賀錦麗與川普都選搖擺州

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普今天回到總統大選戰場州，這些州預料將決定激烈的選戰結果，賀錦麗希望能借助她首度與川普辯論交鋒的氣勢，為選戰注入動力。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）將在北卡羅來納州舉行一連串造勢活動，川普則將前往亞利桑那州。現年59歲的賀錦麗本月10日在激烈的總統大選電視辯論中讓78歲的川普處於守勢，這場辯論吸引全美6700萬名觀眾收看。

儘管如此，距離美國總統大選只剩不到2個月，選情仍處於膠著狀態，目前還不清楚賀錦麗的強勢表現能否改變選情。

賀錦麗競選陣營指出，她正在進入選戰「更積極強勢」的階段，「尋求利用她在辯論中的決定性勝利乘勝追擊」。

賀錦麗團隊還說，她也會更頻繁與媒體接觸。總統拜登7月決定放棄競選連任以來，賀錦麗僅接受過一次電視專訪。

團隊補充表示，賀錦麗今天在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）和格林斯伯勒（Greensboro）舉行的造勢活動將「堅定重申國家應該翻過川普這一頁」。

媒體報導賀錦麗在這場辯論中成功激怒川普，並在墮胎和外交政策等議題上挑戰川普，讓川普陣營亂了陣腳。川普預計今天將在亞利桑那州土桑（Tucson）登台造勢。

川普陣營表示，他將聚焦於「我國陷入困境的經濟，以及住房成本節節攀升」的問題，顯示出競選團隊試圖讓他堅守主流選民關切的議題，而不是他所熱中的陰謀論和辱罵。

這兩位競爭對手在電視辯論結束後造勢第一站都選擇搖擺州，反映出他們需要贏得關鍵選民群體的支持。

與此同時，尋求轟動重返白宮的川普正鎖定亞利桑那州的西語裔選民。拜登2020年總統大選僅以1萬票左右的些微優勢在亞利桑那州勝出。