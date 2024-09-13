民調：辯論贏家賀錦麗 領先川普幅度擴大

根據路透社/益普索今天截止的民調結果，民主黨籍總統候選人賀錦麗在辯論過後以47%比42%領先共和黨籍的川普，選民大多認為賀錦麗在辯論中勝出，她的領先幅度也略有增加。

路透社報導，為期兩天的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登記選民中支持率領先5個百分點，略高於她在8月21日至28日民調中領先川普（Donald Trump）4個百分點的表現。

在表示對這場辯論多少有所了解的選民中，53%的人認為賀錦麗勝出，24%的人表示川普勝出；約52%的受訪者表示川普表現不佳，顯得不夠犀利，而21%的受訪者認為賀錦麗有這些問題。

現年59歲的賀錦麗本月10日在激烈的總統大選辯論中讓78歲的川普處於守勢，賀錦麗對川普是否適任總統以及官司纏身的問題發動一連串攻擊。

路透社/益普索的這項民調，調查了全美各地1690名成年人，其中包括1405名登記選民。就登記選民而言，民調誤差幅度約為3個百分點。

儘管包括路透社/益普索民調在內的全國性調查提供了有關選民觀點的重要訊息，但總統大選結果最終將由各州選舉人團（Electoral College）票數決定，少數搖擺州可能具有決定性的影響。