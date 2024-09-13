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辯論會後…賀錦麗邀戰 川普拒再辯

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗（右）和共和黨總統候選人川普日前參加電視辯論。(新華社)
美國民主黨總統候選人賀錦麗（右）和共和黨總統候選人川普日前參加電視辯論。(新華社)

美國總統辯論後，共和黨總統候選人川普12日在亞利桑那州表示，已經贏了毋須再辯，「不會再有第三次」；民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）同日在北卡造勢，拿辯論內容嘲諷川普施政只有概念沒有計畫，應該再辯一次。

美國有線電視新聞網（CNN）辯論後民調顯示，賀錦麗表現優於川普。

川普12日在其社群平台真實社群發文表示，只有落後者才會要求再辯，他在10日晚間的辯論大獲全勝，而民主黨造成的非法移民和通膨等國家問題，早在他6月與拜登的辯論，以及本周與賀錦麗的辯論中充分討論，「不會有第三次辯論了。」

川普12日傍晚在造勢活動抱怨，賀錦麗滿口空話，提不出政策，ABC兩位主持人坐在那「只會糾正我」，放任賀錦麗錯誤地把「2025計畫」（Project 2025）與川普連結。

川普說，大家都說賀錦麗激怒川普，實際上他是為了賀錦麗的民主黨政府放任2100萬名非法移民大舉入侵美國，造成治安惡化而火大，而賀錦麗竟還笑得出來。

根據丕優（Pew）研究中心統計，前年抵美的非法移民人數為1110萬人，美國勞工中有830萬人為無證客。

在10日辯論結束當晚，賀錦麗陣營就提出要繼續辯論；實際上，川普自己8月在佛州海湖莊園記者會主動邀戰連續辯論三場，分別由福斯新聞網（Fox）、美國廣播公司（ABC）和美國國家廣播公司新聞網（NBC）主辦，稱要透過辯論暴露賀錦麗的不足之處；川普說，拒絕NBC的是賀錦麗。

賀錦麗12日在北卡造勢，這是她在辯論後首場競選活動，她問支持者收看前晚辯論沒有，她和川普兩天前舉行首場辯論，「我相信我們需要再給選民另一場辯論。」

賀錦麗表示，美國面臨很多重要的問題，例如降低生活成本、協助小商家、保護生育權利，也要確保國家的安全，而這些川普在辯論隻字未提，川普耍的是慣用老伎倆，大家都看膩了。

賀錦麗表示，美國已經準備好走上新路線，也準備好迎接新世代領袖，她承諾會將國家置於黨派之上，要做全民總統。

賀錦麗承諾要幫小商家和中產家庭減低稅務負擔，反批川普只會為億萬富翁和大企業這麼做，且川普當政會增加超過5兆美元的國債。

賀錦麗說，川普辯論時說要終結4500萬人都在使用的歐記健保，卻沒有對案，「他說他有『計畫概念』」，賀錦麗祭出招牌大笑，嘲諷川普根本拿不出具體政策。

最高法院7月判決，川普若是基於總統公務所做出的行為則享有豁免權；賀錦麗說，風險依然很高，想一想川普如果沒有「護欄」（guardrail），他當選第一天就會成為獨裁者。

賀錦麗說，川普的副總統、國安顧問和國防部長那些跟他在白宮橢圓辦公室共事過的人，都已經表達川普不適合擔任美國總統，且不應該再次占據美國政府的最高職務。

川普 美國大選 賀錦麗

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