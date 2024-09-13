川普發文稱選前不再辯論 堅持自己10日辯贏賀錦麗

美國共和黨總統候選人川普今天表示，在11月5日總統大選前，他不會再跟民主黨對手賀錦麗辯論，並堅稱自己在10日的辯論會上擊敗賀錦麗，但幾份民調顯示當天是由賀錦麗勝出。

路透社報導，前美國總統川普（Donald Trump）6月曾與現任總統拜登（Joe Biden）辯論；拜登退選放棄連任後，本週稍早川普再跟民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）辯論。

如今川普在社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「不會有第3場辯論！」

儘管川普自誇10日表現優於賀錦麗，6名共和黨金主與3名川普幕僚本週稍早告訴路透社，他們認為賀錦麗贏得辯論，主要是因為川普無法掌握要傳達的訊息。

根據市調公司尼爾森（Nielsen）的數據，這場辯論吸引6710萬人打開電視收看。

雖然川普在貼文中宣稱民調指他贏了辯論，但幾份調查顯示，受調者認為賀錦麗表現更好。