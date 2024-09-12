辯論會後「川普交易」失色 這類股代表「賀錦麗交易」強勢表態

美國前總統川普辯論會表現不佳，民主黨對手、現任副總統賀錦麗則顯得占上風，已導致幾種「川普交易」黯然失色，一群綠能股則強烈表態，大有成為「賀錦麗交易」指標股的架式。

川普公開力挺的比特幣11日重挫，川普媒體科技集團（DJT）和私人監獄公司Geo Group股價同步下跌，反映投資人察覺賀錦麗勝選機率升高，而拋售之前被視為可望從「川普2.0」受惠的加密幣與股票。

同時，長久來烏雲罩頂的太陽能股則揚眉吐氣，11日紛紛大漲作收，根據道瓊市場數據，當日漲幅為5月來最大。

市場策略師表示，如果賀錦麗持續領先川普，太陽能股會漲得更高。

相關ETF，包括景順太陽能ETF以及iShares全球乾淨能源ETF，11日聯袂大漲。FactSet數據顯示，第一太陽能（First Solar）股價飆升逾15%，表現在標普500成分股中最為突出。同時，Enphase Energy漲4.9%，Sunrun躍升8.1%。（不過，太陽能相關ETF和個股12日早盤普遍下挫，局部回吐前市漲幅。）

美國基建資本管理公司投資組合經理人哈特菲德接受MarketWatch訪問時說：「一種賀錦麗交易明顯表態：太陽能漲勢急馳。金融股與能源股則走軟。」

哈特菲特說，太陽能股是「賀錦麗交易」的領先風向球。Baird投資策略師梅菲德也認為，太陽能股是評估「賀錦麗交易」最簡潔的方式之一。

美國太陽能股長久來鬱鬱寡觀，因為利率走高推升融資成本並且壓抑需求。

儘管美國總統大選勝負難料，但投資人似乎相信，賀錦麗若能贏得11月總統大選，對乾淨能源股有利。

然而，實際情況未必如此。在現任民主黨籍美國總統拜登主政下，乾淨能源股仍深陷長期熊市；對照下，在川普入主白宮時期，這些綠能股表現反而優於大盤。