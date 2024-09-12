與賀錦麗首場辯論雖居下風 賓州「餅乾民調」顯示川普領先

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普首場電視辯論後，媒體民調顯示賀錦麗領先，但根據賓州一家烘焙坊行之有年的非正式餅乾民調，川普目前大幅領先。

福斯新聞網（Fox News）報導，位於關鍵搖擺州之一賓州費城的蘿修烘焙坊（Lochel’s Bakery）多年來在總統大選年推出以大選為主題的餅乾，成為預測大選結果的另類指標。

蘿修烘焙坊大選餅乾熱銷，目前有川普2024紅色字樣的餅乾已售出4228個，有賀錦麗2024藍色字樣餅乾則賣出369個。

蘿修烘焙坊老闆蘿修（Kathleen Lochel）告訴媒體：「每筆銷售都會標記。現在一如大家看到的，川普大幅領先。和2020年的同期數字相比，差距相當驚人。」

蘿修表示，大選餅乾銷往「全國各地…而且蒙哥馬利郡（Montgomery County）本身是民主黨票倉，所以我希望 （餅乾）賣到其他地方，但至少這些餅乾有1/3銷往美國各地。」

這位烘焙坊老闆說：「做生意得有創意，突破思考框架，吸引顧客到店裡。以我們為例，現在全國各地都有出貨。」

店家強調，這只是項輕鬆有趣的銷售活動，近期更在社群網站發文稱這只是「餅乾統計」，要大家「保持冷靜」，強調不過是餅乾而已。

蘿修烘焙坊這項非正式民調，在過去4次大選曾3次成功預測。他們在2020年川普餅乾賣出3萬1804個，大幅領先拜登餅乾銷售數量5750個，而預估拜登落選，卻因此踢到鐵板，中止3連勝紀錄。