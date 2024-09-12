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美大選郵寄投票9月中開跑 選務官員憂郵局難負荷

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國11月總統大選的郵寄投票作業預定於9月中旬展開，然而約36州的州級和地方選務官員今天針對美國郵政管理局及時且正確遞送數百萬張選票的能力深感擔憂。記者許君達／攝影
美國11月總統大選的郵寄投票作業預定於9月中旬展開，然而約36州的州級和地方選務官員今天針對美國郵政管理局及時且正確遞送數百萬張選票的能力深感擔憂。記者許君達／攝影

美國11月總統大選的郵寄投票作業預定於9月中旬展開，然而約36州的州級和地方選務官員今天針對美國郵政管理局及時且正確遞送數百萬張選票的能力深感擔憂。

路透社報導，全國州選舉主管協會（National Association of State Election Directors）及其他州級和地方選務官員聯名發表公開信稱，選務官員已就「設施運作操作方式、選舉郵件遺失或延誤、一線員工培訓不足，影響美國郵政管理局（USPS）及時且正確遞送選舉郵件的能力」，提出嚴重疑問。

他們表示，儘管與美國郵政管理局選舉工作人員一再開會討論，「我們沒有看到情況改善，或齊心協力矯正我們疑慮的行動」。

這封信還說，過去兩年來，幾乎各州地方選務官員都收過遲來的選票，相關郵件的郵戳日期「遠遠超過美國郵政管理局理當於3到5個工作天送達的普通郵件（First-Class Mail）遞送標準」。

美國郵政管理局表示，目前郵件平均配送時間為2.7天，但「常理上仍建議選民應在投票日之前，且距他們所在州的截止日期至少一週前寄出填好的選票」。

根據美國郵政管理局總監察長辦公室，2020年11月總統大選有46%選票是郵寄投票，2016年大選則是21%。

美國郵政管理局實施「非常措施」，以在投票日兩週前加快遞送選票，包括額外收件和送件，以及對郵件處理設備實施特殊分揀計畫等。

美國郵政管理局指出，2020年大選時，郵寄投票的選票有99.89%於7天內從選民那邊寄達選務官員手中。

川普 投票 美國大選 賀錦麗 郵件

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