沒有證據！川普脫口「海地移民吃寵物」引議 俄州共和黨籍州長出面駁斥

美國前總統、共和黨總統候選人川普在10日的總統大選辯論中散布毫無根據的謠言，指稱海地移民在俄亥俄州春田市吃掉貓狗寵物。他的說法遭辯論主持人和民主黨候選人賀錦麗駁斥，海地政府則譴責這是「歧視性言論」。美國CBS新聞報導，俄州共和黨籍州長狄懷恩（Mike DeWine）也出面駁斥川普說法。

狄懷恩11日告訴CBS華府首席特派員加勒特：「這是網路上出現的說法，網路上有時可能很瘋狂。」

狄懷恩說，他相信春田市市府官員。春田市官員已經說過，他們沒有收到任何關於這類行為的可靠通報。春田市警察局先前也發出聲明，強調有關「寵物被移民傷害或虐待」傳言，並不存在「可信的通報或說法」。

狄懷恩表示：「春田市市長勞勃儒說，『不，這並非事實』。這些說法根本沒有證據。所以，我認同市長所說的，他了解自己執政的城市。」