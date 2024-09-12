美2024大選 國會認證工作升級為特殊安全事件
美國11月5日舉行總統大選，國會預計隔年1月6日認證結果。聯邦政府宣布，為避免2021年川普支持者衝入國會山莊的暴動事件重演，2025年參眾兩院聯席會議維安工作將升級。
綜合路透社和政治新聞媒體Politico報導，這是美國聯邦政府首度宣布以「國家特殊安全事件」來看待國會1月6日的選舉認證工作，等於承認這個民主程序已從例行公事成了帶有特殊風險的事件。
參眾兩院1月6日的聯席會議安全等級，如今與職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（SuperBowl）和聯合國大會（U.N. General Assembly）相當。
●重要之處為何？
2024總統大選選情膠著，共和黨候選人川普（Donald Trump）和民主黨候選人賀錦麗（KamalaHarris）聲勢不分軒輊。有鑒於此，美國特勤局（Secret Service）今天發布聲明表示，國土安全部已將認證大選結果的國會聯席會議定調為「國家特殊安全事件」。
此舉允許聯邦政府、州政府和地方政府投入資源於這場安全行動之中，並由特勤局執行維安計畫。
特勤局表示，一個國會調查小組和一支監督機構在調查2021年國會山莊暴動事件後，於報告中做出上述建議。
●事件背景
2016年大選贏得第一個總統任期的川普，在2020年11月3日的大選敗給民主黨對手拜登，卻不實宣稱自己才是贏家，並在敗選後一連多週疾呼國會切勿認證選舉結果。
大批川普支持者於是在2021年1月6日齊聚華府，接著衝入正在舉行聯席會議的國會殿堂。國會最後仍認證拜登勝選。
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