川普指稱「移民吃寵物」 海地政府譴責歧視性言論

海地政府今天譴責美國總統候選人川普與其他共和黨人的「歧視性言論」，即川普等人指稱海地移民在俄亥俄州吃掉貓狗寵物。

綜合法新社與路透社報導，海地政府表示，「不幸的是，這並不是海外同胞第一次成為虛假競選訊息的受害者，因選舉政治利益而遭到污名化與去人性化。」

海地政府說，「我們堅決反對這些言論，這些言論損害了我們同胞的尊嚴，並可能危及他們的生命。」

幾位共和黨人士本週表示，海地移民殺害並吃掉俄亥俄州春田市（Springfield）居民的寵物，但春田市政府人員表示，這些指控沒有事實依據。

川普與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的辯論中重申上述的不實說法，美國與世界各地有數以千萬計的人觀看了這場電視辯論。

川普說：「在春田市，他們正在吃狗，那些移民進來的人，他們正在吃貓，他們正在吃住在那裡的人的寵物。」

川普在辯論會上對移民的不實指控與貶抑性說法，讓住在俄亥俄州的海地裔美國人擔心自身安全。

美國各地的海地社區領袖表示，川普在辯論中有關移民吃家庭寵物的言論，可能會危及生命安全，進一步惡化春田市這個小城的緊張局勢，那裡有數以千計剛抵達的海地人。

在此之前，川普的競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）在社群媒體也散布有關春田市新住民的不實言論。

海地時報（Haitian Times）報導指出，春田市一些海地家庭將孩子留在家裡不去上學，其他消息人士則向這家媒體表示，由於種族歧視言論在社群媒體被放大，他們在家門口遭受霸凌、襲擊和恐嚇。

這種謊言讓俄亥俄州西部春田市的一些人感到沮喪，他們說近年來到美國的1萬5000名海地人雖提供了經濟動力，也給當地學校與診所原本有限的資源帶來壓力，並推高租金。

總統選舉辯論之前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在他的X社群平台上進一步放大這個謊言，眾議院司法委員會的共和黨議員也是如此。

根據美國人口調查與統計局（Census Bureau）的數據，約有110萬海地裔美國人居住在美國，其中約一半是移民。海地移民長期以來都是在佛羅里達與紐約定居，最近開始搬到北卡羅來納與加州等州尋找工作。