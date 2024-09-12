家人不挺？賀錦麗副手華茲家族秀「支持川普」上衣 親姊回應「是遠親」

美國大選總統辯論前幾天，社群媒體流傳一張8人穿著「華茲家族力挺川普」（Walz for Trump）上衣的照片，後方掛有「川普2024奪回美國」的旗幟，沒想到他們竟是賀錦麗副手、明尼蘇達州長華茲的堂哥一家人；對此華茲的親姊姊珊蒂（Sandy Dietrich）出面表示，他們是「遠房親戚」，由於真的很不熟，不會多做評論。

這張照片由賀伯斯特（Charles Herbster）首度分享於社群平台X，他曾獲得川普支持參選2022年內布拉斯加州長，其發言人稱這些人是華茲的堂親，之後川普本人也在自家的「真實社群」秀出照片，稱榮幸獲得他們一家人的支持。

華茲的堂哥向美聯社表示，他的父親和華茲的祖父是兄弟，而在華茲被提名民主黨副總統候選人後，他們全家決定訂製上衣支持川普，並拍照留念。他說，「這張照片是真的，上衣也是真的，我們是內布拉斯加州的華茲家族，我們的祖父是兄弟，衣服上的訊息很明確，『內布拉斯加州的華茲家族力挺川普』」。

而華茲的親姊姊（Sandy Dietrich）表示，他們可能是家族的分支，「我們和他們不熟，不認識他們」，並重申對弟弟華茲的支持。華茲的父親曾在內布拉斯加州一所學校任職，在1984年華茲還是青少年時因肺癌過世。

事實上，這並非華茲家人因政治分歧登上新聞版面。華茲的親哥哥傑夫（Jeff Walz）曾公開表示百分之百反對弟弟的政治觀點，「他不是你需要決定事情時會想碰到的人」。不過，傑夫也坦言和弟弟自2016年後就沒再碰面，自己也是透過新聞得知華茲被選為副手。