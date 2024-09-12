快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

家人不挺？賀錦麗副手華茲家族秀「支持川普」上衣 親姊回應「是遠親」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
賀錦麗副手華茲的堂親一家人在社群秀出「支持川普」上衣。圖／取自@CWHerbster在X的照片
賀錦麗副手華茲的堂親一家人在社群秀出「支持川普」上衣。圖／取自@CWHerbster在X的照片

美國大選總統辯論前幾天，社群媒體流傳一張8人穿著「華茲家族力挺川普」（Walz for Trump）上衣的照片，後方掛有「川普2024奪回美國」的旗幟，沒想到他們竟是賀錦麗副手、明尼蘇達州長華茲的堂哥一家人；對此華茲的親姊姊珊蒂（Sandy Dietrich）出面表示，他們是「遠房親戚」，由於真的很不熟，不會多做評論。

這張照片由賀伯斯特（Charles Herbster）首度分享於社群平台X，他曾獲得川普支持參選2022年內布拉斯加州長，其發言人稱這些人是華茲的堂親，之後川普本人也在自家的「真實社群」秀出照片，稱榮幸獲得他們一家人的支持。

華茲的堂哥向美聯社表示，他的父親和華茲的祖父是兄弟，而在華茲被提名民主黨副總統候選人後，他們全家決定訂製上衣支持川普，並拍照留念。他說，「這張照片是真的，上衣也是真的，我們是內布拉斯加州的華茲家族，我們的祖父是兄弟，衣服上的訊息很明確，『內布拉斯加州的華茲家族力挺川普』」。

而華茲的親姊姊（Sandy Dietrich）表示，他們可能是家族的分支，「我們和他們不熟，不認識他們」，並重申對弟弟華茲的支持。華茲的父親曾在內布拉斯加州一所學校任職，在1984年華茲還是青少年時因肺癌過世。

事實上，這並非華茲家人因政治分歧登上新聞版面。華茲的親哥哥傑夫（Jeff Walz）曾公開表示百分之百反對弟弟的政治觀點，「他不是你需要決定事情時會想碰到的人」。不過，傑夫也坦言和弟弟自2016年後就沒再碰面，自己也是透過新聞得知華茲被選為副手。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美國總統辯論激烈交鋒！川普提台灣引爆舌戰 賀錦麗批他助中國崛起

川普或賀錦麗 誰贏美大選對中國有差嗎？

川普讚自己辯論表現佳 金主、盟友卻說他搞砸了

賀川辯論收視破6700萬！最新民調曝賀錦麗表現大勝 但選情仍僵持

相關新聞

川普錯失進攻機會！美選辯論背後的策略亮點

如果把這場美國總統大選辯論看作川普和賀錦麗的互相攻防，以為辯論成敗取決於誰能把對方「罵倒」，那就大錯特錯了。辯論會後一定有許多分析會強調，川普又有怎樣的驚人之語（比如聲稱非法移民吃掉人們家中的貓狗，或是再度宣稱民主黨支持產後墮胎），或是關注賀錦麗是否有成功「起訴」川普，但這些內容其實都不是重點。

大選辯論／川普淪與拜登類似困境 屈居守勢

拜登總統在6月底的首場總統大選辯論表現不佳後退選，共和黨總統候選人、前總統川普從中獲益三個月；孰料，川普10日與民主黨總...

家人不挺？賀錦麗副手華茲家族秀「支持川普」上衣 親姊回應「是遠親」

美國大選總統辯論前幾天，社群媒體流傳一張8人穿著「華茲家族力挺川普」（Walz for Trump）上衣的照片，後方掛有...

美國總統辯論激烈交鋒！川普提台灣引爆舌戰 賀錦麗批他助中國崛起

美國總統辯論開始不到十分鍾，川普就提到台灣議題，展開激烈論戰，CNN辯論後即時民調顯示，賀錦麗表現勝川普，巨星泰勒絲也公開表態支持賀錦麗。

川普或賀錦麗 誰贏美大選對中國有差嗎？

財經網站CNBC報導，無論是賀錦麗或川普贏得11月的美國大選，都將維持對中國大陸的強硬態度，美中貿易關係仍將緊繃。川普可...

川普讚自己辯論表現佳 金主、盟友卻說他搞砸了

美國總統大選電視辯論結束後，共和黨候選人川普對自己的表現讚不絕口，但有些共和黨官員、金主和顧問表示，川普將這場與民主黨候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。