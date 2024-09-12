川普或賀錦麗 誰贏美大選對中國有差嗎？

財經網站CNBC報導，無論是賀錦麗或川普贏得11月的美國大選，都將維持對中國大陸的強硬態度，美中貿易關係仍將緊繃。川普可能加深雙方敵意，賀錦麗上台也不能排除會再強化關稅舉措。

川普已提出對大陸製商品課徵最高100%的關稅，對其他所有進口商品開徵10%-20%的關稅；預料賀錦麗很大程度上也會堅持拜登的關稅政策。

康乃爾大學經濟學教授Eswar Prasad說：「川普的勝利極有可能升高美中之間的貿易和經濟敵意，加快兩國之間的貿易和金融脫鉤。」

賀錦麗上台的話，也不排除關稅會更嚴厲的可能性，因為拜登政府不僅保留了川普的關稅，還提高更多品項的稅率：美國5月宣布對價值約180億美元的中國進口產品加徵關稅，包括電動汽車、太陽能電池、鋰電池、鋼鐵和鋁。

她與川普辯論時未具體詳述自己的對華政策，但說「應該確保美國贏得21世紀的競爭」。

瑞士私人銀行UBP的資深經濟學家Casanova表示，「中國大陸與美國和與歐洲之間的貿易緊張局勢將持續下去。美國的兩黨都支持對中國採取更嚴厲的行動，所以誰勝選不重要」。