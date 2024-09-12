快訊

金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」秘訓年餘 為解放軍侵台做準備

香港羽賽／台將終於贏球！王齊麟、邱相榤逆轉闖8強

MLB／大谷翔平第47轟、48盜都出爐 道奇打擊混戰打暈小熊

川普或賀錦麗 誰贏美大選對中國有差嗎？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家認為，賀錦麗或川普是誰贏得11月美國大選並不重要，美中貿易關係仍將緊繃。歐新社
專家認為，賀錦麗或川普是誰贏得11月美國大選並不重要，美中貿易關係仍將緊繃。歐新社

財經網站CNBC報導，無論是賀錦麗川普贏得11月的美國大選，都將維持對中國大陸的強硬態度，美中貿易關係仍將緊繃。川普可能加深雙方敵意，賀錦麗上台也不能排除會再強化關稅舉措。

川普已提出對大陸製商品課徵最高100%的關稅，對其他所有進口商品開徵10%-20%的關稅；預料賀錦麗很大程度上也會堅持拜登的關稅政策。

康乃爾大學經濟學教授Eswar Prasad說：「川普的勝利極有可能升高美中之間的貿易和經濟敵意，加快兩國之間的貿易和金融脫鉤。」

賀錦麗上台的話，也不排除關稅會更嚴厲的可能性，因為拜登政府不僅保留了川普的關稅，還提高更多品項的稅率：美國5月宣布對價值約180億美元的中國進口產品加徵關稅，包括電動汽車、太陽能電池、鋰電池、鋼鐵和鋁。

她與川普辯論時未具體詳述自己的對華政策，但說「應該確保美國贏得21世紀的競爭」。

瑞士私人銀行UBP的資深經濟學家Casanova表示，「中國大陸與美國和與歐洲之間的貿易緊張局勢將持續下去。美國的兩黨都支持對中國採取更嚴厲的行動，所以誰勝選不重要」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普讚自己辯論表現佳 金主、盟友卻說他搞砸了

賀川辯論收視破6700萬！最新民調曝賀錦麗表現大勝 但選情仍僵持

泰勒絲抱貓力挺賀錦麗 批川普用AI照片誤導大眾

拜登挺川普？一張照片瘋傳 白宮忙闢謠

相關新聞

川普錯失進攻機會！美選辯論背後的策略亮點

如果把這場美國總統大選辯論看作川普和賀錦麗的互相攻防，以為辯論成敗取決於誰能把對方「罵倒」，那就大錯特錯了。辯論會後一定有許多分析會強調，川普又有怎樣的驚人之語（比如聲稱非法移民吃掉人們家中的貓狗，或是再度宣稱民主黨支持產後墮胎），或是關注賀錦麗是否有成功「起訴」川普，但這些內容其實都不是重點。

家人不挺？賀錦麗副手華茲家族秀「支持川普」上衣 親姊回應「是遠親」

美國大選總統辯論前幾天，社群媒體流傳一張8人穿著「華茲家族力挺川普」（Walz for Trump）上衣的照片，後方掛有...

美國總統辯論激烈交鋒！川普提台灣引爆舌戰 賀錦麗批他助中國崛起

美國總統辯論開始不到十分鍾，川普就提到台灣議題，展開激烈論戰，CNN辯論後即時民調顯示，賀錦麗表現勝川普，巨星泰勒絲也公開表態支持賀錦麗。

川普或賀錦麗 誰贏美大選對中國有差嗎？

財經網站CNBC報導，無論是賀錦麗或川普贏得11月的美國大選，都將維持對中國大陸的強硬態度，美中貿易關係仍將緊繃。川普可...

川普讚自己辯論表現佳 金主、盟友卻說他搞砸了

美國總統大選電視辯論結束後，共和黨候選人川普對自己的表現讚不絕口，但有些共和黨官員、金主和顧問表示，川普將這場與民主黨候...

反擊川普批評能源政策！德外交部大酸：我們不吃貓狗

美國共和黨總統候選人川普昨天在辯論上批評德國的能源網路，德國外交部今天在社群媒體X發文反擊，還順帶嘲笑他胡扯移民吃了美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。