川普讚自己辯論表現佳 金主、盟友卻說他搞砸了

美國總統大選電視辯論結束後，共和黨候選人川普對自己的表現讚不絕口，但有些共和黨官員、金主和顧問表示，川普將這場與民主黨候選人賀錦麗的辯論搞砸了。

美國總統大選將於11月5日登場，而在昨天這場針鋒相對的辯論中，59歲的賀錦麗（Kamala Harris）讓78歲的川普（Donald Trump）幾度屈居守勢，她對川普是否適任總統和他涉及眾多司法案件展開一連串攻擊。

川普的著名盟友、共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）是少數公開表示川普表現不佳的黨內領袖之一。

葛蘭姆談到川普的辯論表現時告訴媒體說，「一場錯失的機會」，還說川普未能保持專注，而失去了宣揚過往政績的機會。

共和黨籍前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）說，賀錦麗做了「精心」準備，而川普沒有。曾是川普盟友的克里斯蒂後來轉成他的批評者，並曾與川普競爭2024年美國總統大選共和黨提名。

克里斯蒂對美國廣播公司新聞網（ABC News）表示：「為川普參與辯論做準備的幕僚都應該被解僱。他今晚的表現一點都不好。」克里斯蒂曾在2016年大選協助川普準備辯論。

對於川普辯論團隊是否將進行重組，川普陣營並未回應路透社的置評要求。

根據收視調查公司尼爾森（Nielsen）的數據，美國廣播公司新聞網主辦的這場辯論吸引了6710萬名電視觀眾收看，比收看拜登和川普6月辯論的5100萬人來得多。

這個數字並未反映線上收看人數。在傳統電視觀眾流失之際，線上觀看越來越受歡迎。

6名共和黨金主和3名川普顧問也告訴路透社說，他們認為賀錦麗大致贏得這場辯論，因為川普無法掌握要傳達的訊息。

有些人沮喪地提到，川普放大了一則網路假消息，說俄亥俄州春田市（Springfield）有海地移民偷民眾家中的寵物來吃。

這場辯論落幕後，路透社訪問了10名尚未決定支持哪位候選人的選民，其中6人表示，他們現在要不是投給川普，就是傾向支持他；有3人說，現在支持賀錦麗；還有1人仍未決定要把票投給誰。

賀錦麗陣營則展現出對她在費城辯論的表現充滿信心，並向川普下戰帖，希望能在10月進行第2場辯論。

政治捐款人、印第安納州商業房地產投資人比恩（Bill Bean）說：「說實在的，川普表現不佳，而她表現出色。」談到第2次辯論前景時，比恩說：「我想再看一場。」