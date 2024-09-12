美國總統辯論激烈交鋒！川普提台灣引爆舌戰 賀錦麗批他助中國崛起

美國總統大選辯論會於今（11）日上午9時登場，共和黨前總統川普與民主黨副總統賀錦麗首次交鋒。辯論會開場聚焦經濟問題，談及關稅可能帶來的高物價時，賀錦麗直指川普總統任內引發美中貿易戰，還批評他一面打中美貿易戰，一面將美國晶片賣給中國，指責他的政策無法幫助美國勞工權益。但川普隨後反駁，「他們是從台灣買晶片，我們幾乎不再製造晶片了」。賀錦麗猛烈攻勢讓川普頻失控，諸如墮胎限制、適任能力與官司纏身等都成為川普痛點，讓川普多次發言失控，甚至出現毫無事實根據的發言，被辯論會主持人當場駁斥。

賀錦麗選情佳 但民調顯示性別、族裔偏見仍影響選民

相較民主黨候選人、前國務卿希拉蕊8年前參選的情勢，賀錦麗目前選情較好，但選民真的準備好迎接女性、亞非裔的總統了嗎？華府智庫「外交關係協會」指出，根據長期且定期進行的民調，性別和族裔偏見仍影響某些人的思維。

川普放話選贏清算 網友：輸了搞暴動贏了會清算

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/09/09～2024/09/10）統計調查，川普與賀錦麗近兩日探索概念出現「俄羅斯、川普48%、Apple、Google」等字詞。辯論會前川普放話，選贏清算「無恥之徒」，對抗俄羅斯，有網友表示，「看戲囉，輸了搞暴動，贏了會清算」、「我川威武」。紐約時報9日民調顯示，川普和賀錦麗的支持率經過一番劇變後，目前不相上下，川普以48%小贏賀錦麗1%。辯論會後，根據CNN最新民調，有63%的人認為賀錦麗表現較佳，大勝川普的37%。

矽谷多家科技公司挺賀錦麗 Google、蘋果員工捐款支持

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

進一步觀察探索概念中的Apple和Google，其實是美國矽谷多家大型科技公司員工對賀錦麗展現壓倒性支持，Google母公司Alphabet及其子公司員工、直系親屬至今向賀錦麗陣營捐款216萬美元，幾乎是川普的40倍。蘋果（Apple）員工及家屬資助賀錦麗的金額雖未達100萬美元大關，但持續領先對川普的捐款。有PTT網友留言表示，「加州本來就很民主黨，不意外」、「川普自己身家應該不需要捐了」。

辯論過後，美國流行樂天后泰勒絲10日晚間即透過社群，表示自己將投給賀錦麗，認為賀錦麗是為權利而戰。泰勒絲表示：「相信她是一位穩重且有才華的領導者，在平靜而非混亂的領導下，我們可以取得更多成就。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月09日至2024年09月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普與賀錦麗』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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